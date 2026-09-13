u 89. godini
Umrla lady Jadranka Njerš Beresford-Peirse, dobrotvorka hrvatske baštine
Lady Jadranka Njerš Beresford-Peirse, osnivačica Međunarodne zaklade za hrvatske spomenike i donatorica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU), umrla je u subotu u 89. godini života, izvijestio je u nedjelju HAZU.
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Njerš Beresford-Peirse sa suprugom sir Henryjem Beresford-Peirseom je 1991. osnovala Međunarodnu zakladu za hrvatske spomenike (International Trust for Croatian Monuments), kao reakciju na golemu štetu nanesenu hrvatskim znamenitostima, muzejima i baštini tijekom srpske agresije na Hrvatsku.
Rodila se 1938. u Đurđenovcu, a engleski i talijanski jezik diplomirala je u Zagrebu 1963. godine.
Nakon poslijediplomskog studija u Londonu, 1966. udala se za sir Henryja Beresford-Peirsea, pripadnika stare britanske aristokratske obitelji, te je najveći dio života provela u Velikoj Britaniji.
Prvi donator te Zaklade bio je sadašnji britanski kralj Charles III., čija su sredstva uložena u obnovu Arboretuma HAZU u Trstenom, a napisao je i apel za spas hrvatske kulturne baštine.
Zaklada je u posljednjih 35 godina prikupljala novac i organizirala stručne razmjene za obnovu i zaštitu hrvatskih povijesnih spomenika i kulturne baštine, ugrožene ratom, prirodnim katastrofama, zapuštenošću ili nedostatkom sredstava.
Njezini projekti uključuju podršku obnovi Dvorca Eltz u Vukovaru, popravak osječke konkatedrale, pogođene 1991. s više od 100 granata, popravak krova Palače Dubrovačkog ljetnog festivala, Franjevačkog samostana i crkve svetog Vlaha u Dubrovniku, te Zbirke Baltazara Bogišića u Cavtatu, koja je dio HAZU-a.
Putem Zaklade osigurala je i pomoć knjižnicama i drugim kulturnim institucijama u Zagrebu i Petrinji nakon potresa 2020. godine, kao i kupnju umjetničkih djela za muzeje te stručne radionice i stipendije za poslijediplomske studije.
Britanski kralj Charles III. dodijelio joj je 2024. titulu MBE (Member of the Most Excellent Order of the British Empire) za više od 30 godina predanosti razvoju odnosa između Velike Britanije i Hrvatske, filantropiji te zaštiti hrvatske kulturne baštine, dok ju je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman 1997. odlikovao Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske.
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