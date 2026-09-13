satelitska procjena
Opožarena površina na Braču gotovo je velika kao cijela Šolta - zauzima čak sedminu otoka
Prema najnovijoj Googleovoj satelitskoj procjeni, požar na zapadnom dijelu Brača zahvatio je oko 56 četvornih kilometara. To je približno 5600 hektara, odnosno više od 14 posto površine cijelog otoka
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Razmjeri velikog požara koji već danima guta zapadni dio Brača najbolje se mogu razumjeti tek kada se brojke stave u odnos s veličinom samog otoka.
Prema satelitskim podacima koje Google prikazuje za područje požara, a koji su u trenutku pregleda bili ažurirani prije otprilike pola sata, procijenjena izgorjela površina iznosi čak 56 četvornih kilometara, piše Dalmacija Danas.
Drugim riječima – oko 5600 hektara.
Brač ima površinu od približno 395,4 četvorna kilometra, što znači da bi, prema toj trenutačnoj satelitskoj procjeni, požarom bilo zahvaćeno oko 14,2 posto površine otoka. To je gotovo točno jedna sedmina Brača.
Opožarena površina gotovo je velika kao cijela Šolta
Još je slikovitija usporedba sa susjednim otokom.
Šolta ima ukupnu površinu od 58,18 četvornih kilometara. Googleova trenutačna procjena požarišta na Braču od 56 četvornih kilometara tako odgovara površini koja je tek nešto manja od cijelog otoka Šolte.
Naravno, riječ je o satelitskoj procjeni, a ne o konačnoj službenoj izmjeri opožarene površine. Požar je još aktivan, granice požarišta mogu se mijenjati, a precizna površina utvrđivat će se nakon što situacija bude potpuno stabilizirana.
Ipak, podatak daje vrlo jasan osjećaj razmjera katastrofe.
Na karti se veliko zahvaćeno područje proteže zapadnim i jugozapadnim dijelom otoka, od šireg područja Ložišća i unutrašnjosti prema Milni te južnoj obali.
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