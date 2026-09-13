ilegalni 'car meet'
Policija se oglasila o kaosu na cestama na Krku i u Rijeci
Policija je tijekom višednevnog neprijavljenog automobilskog okupljanja, tzv. car meetova na Krku i u Rijeci, kontinuirano postupala, utvrđeno je 365 prekršaja te je spriječena eskalacija i nije došlo do narušavanja javnog reda i mira većeg intenziteta, poručili su u nedjelju iz primorsko-goranske policije.
Policijski službenici su od 7. rujna intenzivno i kontinuirano postupali prema sudionicima višednevnog neprijavljenog automobilskog okupljanja, a policija je postupala i tijekom protekle noći, s 12. na 13. rujna, priopćeno je.
Iz PU primorsko-goranske navode da okupljanje nije bilo prijavljeno pa mjesta i vrijeme okupljanja, broj sudionika i pravci kretanja nisu bili unaprijed poznati, a sudionici su se premještali, zbog čega je policija angažman stalno prilagođavala novim saznanjima i stanju na terenu.
U provedbi policijskih mjera sudjelovali su službenici PU primorsko-goranske i Ravnateljstva policije, a primjenom odgovarajuće taktike prvenstveni je cilj bio zaštititi sigurnost građana i sudionika u prometu, održati povoljno stanje javnog reda i mira te spriječiti eskalaciju događaja i nastanak težih posljedica.
Iz policije navode da je dio sudionika, nakon što je policija na otoku Krku spriječila daljnje narušavanje javnog reda i mira, napustio to područje te okupljanje pokušao nastaviti na drugim područjima PU primorsko-goranske, no, policija je pravodobno preusmjerila raspoložive snage i nastavila s intenzivnim postupanjem.
Tijekom višednevnog postupanja utvrđeno je 365 prekršaja, koji se najvećim dijelom odnose na prekršaje iz područja sigurnosti prometa na cestama te protiv javnog reda i mira, a 43 vozila isključena su iz prometa i upućena na izvanredni tehnički pregled. Uz to, tijekom policijskog postupanja oštećena su dva službena policijska vozila.
Navode kako je, unatoč mobilnosti sudionika i pojedinačnim protupravnim ponašanjima, policijskim postupanjem spriječena eskalacija događaja te nije došlo do narušavanja javnog reda i mira većeg intenziteta. Povremeni poremećaji u odvijanju prometa bili su kratkotrajni, a tijekom okupljanja nije bilo ozlijeđenih osoba, ističu.
Iz policije poručuju da razumiju reakcije građana te ističu da takva neprijavljena automobilska okupljanja događaju i u Austriji, Italiji, Njemačkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu.
Iz PU primorsko-goranske zahvaljuju građanima na brojnim i pravodobnim dojavama, ističući da policija nastavlja analizirati prikupljena saznanja i poduzimati propisane mjere.
Oštro reagirala gradonačelnica Rinčić, Centar i Lista za Rijeku
Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić jutros je najoštrije osudila sinoćnje neprijavljeno okupljanje većeg broja vozača i vozila na riječkim prometnicama i poručila kako očekuje odgovornost svih koji su ugrožavali sigurnost građana te da Rijeka nije poligon za divljanje automobilima. Očekuje da će se utvrditi odgovornost svih koji su ugrožavali građane ali i odgovornost za eventualne propuste, zakašnjenja ili neadekvatno postupanje nadležnih službi.
Iz stranke Centar u nedjelju su zatražili da glavni ravnatelj policije hitno naloži izvanredni nadzor rada Policijske uprave Primorsko-goranske i utvrđivanje odgovornosti za policijsko postupanje tijekom višednevnih automobilističkih okupljanja, koja su sinoć kulminirala blokadama prometnica i opasnim divljanjem automobila u Rijeci.
Centar u priopćenju traži da se utvrdi kako je procijenjen sigurnosni rizik, kakve su zapovijedi izdane, je li bilo propusta u organizaciji i zapovijedanju i tko je za njih odgovoran, a ako izvanredni nadzor pokaže propuste, očekuju konkretnu odgovornost policijskog rukovodstva te da se razmotri smjena načelnika PU primorsko-goranske Harija Brnada.
Iz Liste za Rijeku traže, pak, da PU primorsko-goranska objavi kronologiju događaja i mjera, da se utvrdi tko je znao za najavljena okupljanja i kada te da se objasni zašto nakon Krka nije spriječeno ponavljanje sličnog scenarija u Rijeci.
Zahtijevaju i da Grad Rijeka, Primorsko-goranska županija, policija i turističke zajednice uspostave jasan protokol za takva masovna okupljanja te da se organizirana automobilska događanja održavaju samo na primjerenim lokacijama i uz jasnu odgovornost organizatora.
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