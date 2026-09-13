Policija se oglasila o kaosu na cestama na Krku i u Rijeci

Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić jutros je najoštrije osudila sinoćnje neprijavljeno okupljanje većeg broja vozača i vozila na riječkim prometnicama i poručila kako očekuje odgovornost svih koji su ugrožavali sigurnost građana te da Rijeka nije poligon za divljanje automobilima. Očekuje da će se utvrditi odgovornost svih koji su ugrožavali građane ali i odgovornost za eventualne propuste, zakašnjenja ili neadekvatno postupanje nadležnih službi.