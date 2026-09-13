Kosovski parlament ponovno izabrao Kurtija za premijera: Politička kriza se nastavlja

Armend NIMANI / AFP

Kosovski parlament u nedjelju je ponovno izabrao Albina Kurtija za premijera nakon što je njegova stranka osvojila najviše glasova na izborima u lipnju, no neuspjeh u izboru predsjednika mogao bi rezultirati još jednim prijevremenim izborima u zemlji.

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Kurti je izabran sa 62 glasa u parlamentu koji ima 120 zastupnika.

"Ovaj mandat usmjeren je na snažnu obnovu sigurnosti i blagostanja za građane", rekao je Kurti uoči glasanja. "Ponovljeni izbori samo su prekinuli rad iste vlade."

Krajem kolovoza Kurti je postigao dogovor s oporbenim Demokratskim savezom Kosova (LDK), koji ima 18 zastupnika, o potpori profesoru prava Bekimu Sejdiuu kao novom predsjedniku.

Dan kasnije šest zastupnika LDK-a izjavilo je da neće ispoštovati odluku svojega čelnika.

Ostaje nejasno kada će se održati glasanje za predsjednika. Ako parlament ne uspije izabrati novog predsjednika Kosovo će morati održati još jedne prijevremene izbore, četvrte u samo dvije godine.

Kao jedna od najsiromašnijih europskih zemalja, Kosovo teži ulasku u Europsku uniju, no Bruxelles je više puta istaknuo da su zemlji potrebne stabilne institucije koje su sposobne provesti reforme nužne za članstvo.

Politička nestabilnost odgodila je reforme i usporila pristup sredstvima EU-a. Za izbor predsjednika, koji uglavnom ima ceremonijalnu ulogu, potrebna je dvotrećinska većina glasova.

Dvije oporbene stranke, Demokratska stranka Kosova (PDK) i Savez, bojkotirale su sjednicu i najavile da će od Ustavnog suda zatražiti ocjenu je li pri konstituiranju parlamenta prekršen zakon. U glasanju o novoj vladi nije sudjelovao ni LDK.