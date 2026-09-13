Oglas

NAPAD NA DEMOKRACIJU

SafeJournalists: Prijetnja smrću novinarki N1 Nini Kljenak mora se hitno istražiti

author
Hina
|
13. ruj. 2026. 11:20
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Screenshot N1
N1

Mreža SafeJournalists poručila je u nedjelju kako najoštrije osuđuje prijetnju smrću te uvredljive, mizogine i nacionalističke poruke upućene novinarki N1 Nini Kljenak te poziva hrvatske nadležne institucije da hitno identificiraju i procesuiraju odgovornu osobu

Oglas

Nina Kljenak je 11. rujna 2026. u redakciji N1 primila razglednicu koja je sadržavala izravnu prijetnju njezinoj sigurnosti. U poruci se, među ostalim, navodi: “Tvoj KRAJ se bliži. Svi na N1 TV-u platit ćete visoku cijenu, a posebno vaš vođa TIHIRAT”, čime se, prema svemu sudeći, aludira na njezina bivšeg glavnog urednika Tihomira Ladišića kroz pogrdnu igru riječima s njegovim imenom.

Poruka je također sadržavala niz ponižavajućih, mizoginih i nacionalno motiviranih uvreda usmjerenih prema Kljenak, kao i prijetnje njezinim kolegama na N1, navodi se u priopćenju.

Prijetnje novinarima stvaraju ozračje straha

Mreža SafeJournalists poziva nadležne hrvatske institucije da bez odgode istraže taj slučaj, identificiraju pošiljatelja te poduzmu sve potrebne mjere kako bi osigurale sigurnost Nine Kljenak i njezinih kolega na N1. Prijetnje novinarima moraju se tretirati s ozbiljnošću koju zahtijevaju, a odgovorni za njih moraju biti pozvani na odgovornost.

Rodno utemeljeni napadi i mizogine prijetnje novinarkama ozbiljan su oblik zastrašivanja usmjeren na njihovo ušutkavanje te ih nadležne institucije trebaju tretirati s posebnom ozbiljnošću. Prijetnje novinarima stvaraju ozračje straha koje ugrožava slobodu medija i pravo javnosti na informiranost.

Svaki napad na novinare napad je na demokraciju

Mreža SafeJournalists izražava punu solidarnost s Ninom Kljenak i redakcijom N1 te će o ovom slučaju obavijestiti relevantne nacionalne i međunarodne dionike. Svaki napad na novinare napad je na demokraciju, javni interes i temeljna ljudska prava.

Priopćenje su potpisali Hrvatsko novinarsko društvo, Udruženje novinara Albanije, Udruženje novinara Kosova, Udruženje novinara Makedonije, Udruženje BH novinari, Nezavisno udruženje novinara Srbije i Sindikat medija Crne Gore.

Pročitajte još

Teme
hnd n1 napadi na novinare nina kljenak novinarstvo safe journalists sloboda medija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ