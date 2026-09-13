NAPAD NA DEMOKRACIJU
SafeJournalists: Prijetnja smrću novinarki N1 Nini Kljenak mora se hitno istražiti
Mreža SafeJournalists poručila je u nedjelju kako najoštrije osuđuje prijetnju smrću te uvredljive, mizogine i nacionalističke poruke upućene novinarki N1 Nini Kljenak te poziva hrvatske nadležne institucije da hitno identificiraju i procesuiraju odgovornu osobu
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Nina Kljenak je 11. rujna 2026. u redakciji N1 primila razglednicu koja je sadržavala izravnu prijetnju njezinoj sigurnosti. U poruci se, među ostalim, navodi: “Tvoj KRAJ se bliži. Svi na N1 TV-u platit ćete visoku cijenu, a posebno vaš vođa TIHIRAT”, čime se, prema svemu sudeći, aludira na njezina bivšeg glavnog urednika Tihomira Ladišića kroz pogrdnu igru riječima s njegovim imenom.
Poruka je također sadržavala niz ponižavajućih, mizoginih i nacionalno motiviranih uvreda usmjerenih prema Kljenak, kao i prijetnje njezinim kolegama na N1, navodi se u priopćenju.
Prijetnje novinarima stvaraju ozračje straha
Mreža SafeJournalists poziva nadležne hrvatske institucije da bez odgode istraže taj slučaj, identificiraju pošiljatelja te poduzmu sve potrebne mjere kako bi osigurale sigurnost Nine Kljenak i njezinih kolega na N1. Prijetnje novinarima moraju se tretirati s ozbiljnošću koju zahtijevaju, a odgovorni za njih moraju biti pozvani na odgovornost.
Rodno utemeljeni napadi i mizogine prijetnje novinarkama ozbiljan su oblik zastrašivanja usmjeren na njihovo ušutkavanje te ih nadležne institucije trebaju tretirati s posebnom ozbiljnošću. Prijetnje novinarima stvaraju ozračje straha koje ugrožava slobodu medija i pravo javnosti na informiranost.
Svaki napad na novinare napad je na demokraciju
Mreža SafeJournalists izražava punu solidarnost s Ninom Kljenak i redakcijom N1 te će o ovom slučaju obavijestiti relevantne nacionalne i međunarodne dionike. Svaki napad na novinare napad je na demokraciju, javni interes i temeljna ljudska prava.
Priopćenje su potpisali Hrvatsko novinarsko društvo, Udruženje novinara Albanije, Udruženje novinara Kosova, Udruženje novinara Makedonije, Udruženje BH novinari, Nezavisno udruženje novinara Srbije i Sindikat medija Crne Gore.
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