Hrvatska želi rakete dometa većeg od 150 kilometara za HIMARS-e: Anušić u SAD-u nastavlja pregovore

“Iz tog razloga smo i u ovom posjetu SAD-u, snažimo našu suradnju. Jednako kao što osnažujemo i našu obrambenu industriju, ali i naš obrambeni sustav kroz intenzivno opremanje i modernizaciju Hrvatske vojske. Tijekom posjeta SAD-u razgovarat ćemo, naravno, i o raketnom sustavu HIMARS koji u Hrvatsku stiže 2028. godine kao i o dometu raketa za HIMARS od 150 plus kilometara. Već smo započeli razgovore o isporuci raketa tog dometa, a nastavit ćemo ih i tijekom ovog posjeta SAD-u. Uz rakete dometa 300 plus kilometara raketnog sustava Chunmoo, računamo i na rakete 150 plus kilometara za HIMARS-e”, poručio je ministar obrane.