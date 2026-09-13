Znate li nakon koliko vremena su metlice brisača vjetrobranskog stakla neupotrebljive?

Naravno, u jesenskim i zimskim mjesecima potrošnja je još veća jer je više oborina pa dobro pogledajte ispunjavaju li metlice svoju funkciju, uklanjaju li vodu ili je samo razmazuju na staklu. Uvijek pazite da imate kvalitetne i funkcionalne metlice jer one imaju veliki utjecaj na sigurnost. Ni financije ne bi trebale biti problem jer nove metlice nisu preskupe.