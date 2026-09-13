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Mijenjajte na vrijeme

Znate li nakon koliko vremena su metlice brisača vjetrobranskog stakla neupotrebljive?

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N1 Info
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13. ruj. 2026. 16:44
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brisači
Shutterstock

Sunčeva svjetlost i atmosfera s vremenom toliko mijenjaju materijal da on postaje tvrđi i gubi svojstva

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Iz Njemačkog autokluba (ADAC) istraživanjem su došli do podatka da su, bez obzira na intenzitet korištenja brisača, metlice zrele za promjenu nakon 24 mjeseca, prenosi HAK Revija.

Sunčeva svjetlost i atmosfera toliko mijenjaju materijal da on postaje tvrđi i gubi svojstva. Odnosno, metlice više neće jednako dobro čistiti staklo kao kad su novije,

Naravno, u jesenskim i zimskim mjesecima potrošnja je još veća jer je više oborina pa dobro pogledajte ispunjavaju li metlice svoju funkciju, uklanjaju li vodu ili je samo razmazuju na staklu. Uvijek pazite da imate kvalitetne i funkcionalne metlice jer one imaju veliki utjecaj na sigurnost. Ni financije ne bi trebale biti problem jer nove metlice nisu preskupe.

Mijenjajte brisače na vrijeme jer su oni važan sigurnosni dio opreme vašeg vozila. Pogotovo ako su stariji i ako primijetite da više ne uklanjuju kišu jednako uvjerljivo kao prije.

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