Dajana Jastremska
FOTO, VIDEO / Ruski projektil uništio dom ukrajinske tenisačice: "Jedina stvar koja je preživjela je ručnik s Roland Garrosa"
Ukrajinska tenisačica Dajana Jastremska objavila je na Instagramu da je ruski projektil uništio njezin dom.
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"Ruski projektil uništio je naš stan u Odesi. Jedina stvar koja je preživjela bio je ručnik s Roland Garrosa", napisala je polufinalistica Australian Opena 2024., koja je ispala u drugom kolu ovogodišnjeg US Opena.
Fotografije i videozapisi koje je podijelila Jastremska prikazuju narančasti ručnik s Roland Garrosa kako visi usred ruševina stambene zgrade.
"Dio povijesti svjetskog tenisa preživio je ruski projektil. Naš dom nije", dodala je 26-godišnja Ukrajinka.
Guverner regije Odesa, Oleh Kiper, objavio je da je 37 osoba – uključujući dojenče – ozlijeđeno, a dvije se vode kao nestale nakon ruskog napada projektilima i dronovima na Odesu i obližnju luku Čornomorsk u petak navečer, prenosi talijanska novinska agencija ANSA.
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