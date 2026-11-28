"Paralelno s tom slikom, istovremeno stižu vijesti o županu Marušiću, koji je radio pritisak na službenicu i smijenio ju jer nije htjela nezakonito izvlačiti sredstva iz EU fondova. Imamo HDZ-ovog načelnika općine koji je doslovno pokrao svoju općinu za više od milijun eura na jednom od takvih projekata. Imamo nakaradne nagodbe i to ne jednu nego više njih, u slučaju Josipe bivše Rimac i Gabrijele Žalac također za teške korupcijske afere. Tu vidimo kako sustav zakaže prvo u detekciji jer ne provjerava nečiji životni standard - ne vidi u imovini, autima, garderobi, prihodima da se zarađuje na korupciji i ‘sa strane’. To Povjerenstvo ne vidi i time se ne bavi, a ako baš novinari ili EPPO otkriju aferu, pa se na slučaju inzistira, onda drugi mehanizmi tapšaju po leđima koruptivnog političara", rekla je Orešković.