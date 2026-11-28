SLUČAJ IVANE KEKIN
Orešković i Ivanjek za N1 o paradoksu imovinskih kartica: Zašto je problem prijaviti više novca nego što ste zaradili?
Saborsku zastupnicu platforme Možemo Ivanu Kekin Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa kaznilo jer je u imovinsku karticu upisala više prihode supruga Mile Kekina od stvarnih. Tvrdi da je grešku počinila jer je poslušala uputu iz Povjerenstva. Zašto se takvi slučajevi kažnjavaju i kako komentiraju slučaj Kekin pitali smo bivše čelnike Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa Daliju Orešković i Davorina Ivanjeka.
Ivana Kekin tvrdi da je imovinsku karticu krivo ispunila po uputama koje je dobila od službe za imovinske kartice Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa pa je, u rubriku neto prihoda, upisala suprugove procijenjene bruto prihode. Zato su prihodi njezina kućanstva ispali veći od stvarnih. Kažnjena je i zbog pogrešnog upisivanja dohotka od kapitala od 2700 eura u pogrešnu rubriku.
Ivanjek: I prijavljivanje viših iznosa od stvarnih je koruptivni rizik
Ne ulazeći u konretan slučaj, bivši zamjenik predsjednice Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa, odvjetnik Davor Ivanjek u razgovoru za N1, objasnio je da dužnosnici u imovinske kartice moraju unositi točne podatke i zašto su važni ne samo slučajevi prijavljivanja manje vrijednosti imovine od stvarne, nego i kad se prijavljuju više vrijednosti od realne.
"Prihodi koje dužnosnici unose u imovinske kartice moraju odgovarati stvarnim prihodima u nekom razdoblju koje su dužnosnici ili članovi njihovih obitelji ostvarivali. Koruptivni rizici prijavljivanja manjih iznosa proizlaze iz činjenice da se možda na taj način želi prikriti stvarni prihod koji se ne može zakonito obrazložiti. S druge strane, ako se prijavljuju prihodi koji su veći od onih koji su doista ostvareni, koruptivni rizik može ležati u tome da se preispituje ili pokušava sakriti informacija da su, osim prihoda koji se mogu pravdati, ostvareni i prihodi s neke druge osnove, koji ne mogli biti tretirani kao zakoniti", naglasio je Ivanjek.
"Upute stručnih službi mogu utjecati na odluke suda"
Dodao je i kako koruptivni rizici proizlaze i iz jedne i iz druge situacije te da je baš zbog toga izuzetno važno prijaviti točan iznos koji je ostvaren u određenom vremenskom razdoblju.
Može li uputa koju je zastupnica Kekin dobila od stručne službe Povjerenstva utjecati na odluku, pitali smo Ivanjeka.
"Navodi se da je Povjerenstvo dalo neku uputu. Sigurno da uputa, koju je dalo Povjerenstvo, i njezin sadržaj mogu biti od značaja za utvrđivanje povrede zakona u eventualnim postupcima koji slijede nakon donošenja odluke Povjerenstva. Ne znam u ovom slučaju o kakvoj se konkretno uputi radi, ali u prijašnjim sazivima, pogotovo kad mnogo dužnosnika stupa na funkciju, takvih upita služba za imovinske kartice bilo je na desetine i stotine dnevno. Ako su upute davane usmeno, za svaki takav upit povjerenstvo nije imalo saznanja. Međutim, ako se neko važno pitanje pojavilo tijekom postupka, ako se netko pozivao na to da je dobio uputu od službe Povjerenstva, onda je Povjerenstvo razmatralo i te navode", kazao nam je bivši zamjenik predsjednice Povjerenstva.
"Odluku Povjerenstva može promijeniti samo Visoki upravni sud"
Istaknuo je kako donesenu odluku Povjerenstvo ne može promijeniti jer ne postoji mehanizam žalbe Povjerenstvu, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe pred Visokim upravnim sudom RH (VUS).
"Tek kad bi Visoki upravi sud, povodom te tužbe, donio odluku kojom bi ukinuo odluku Povjerenstva i vratio na ponovno odlučivanje, tada bi Povjerenstvo, sukladno uputama suda, trebalo postupati. Pa ako bi uputa suda bila da se mora razmotriti prethodna obavijest bila dana, tada bi to Povjerenstvo također moralo razmatrati". kazao je.
Kad se određuje visina kazne za dužnosnike, uzima se u obzir i vrsta povrede propisa i njihova količina, pa ako bi dužnosnik bio kažnjen po jednoj, osnovi, a po drugoj promijenilo odluku, to bi u konačnici utjecalo na visinu kazne. Kekin za krivo popunjenu rubriku prihoda od kapitala (2700 eura) - greška je to koju priznaje, za razliku od pogreške pri unosu suprugovih primanja - i dalje može biti kažnjena, ali bi joj kazna bila manja, ako bi VUS odlučio da ne može biti kažnjena zbog pogrešno unesenih podataka o suprugovim prihodima. Ivanjek smatra da je smisleno pokrenuti postupak pred VUS-om, pogotovo kad postoji pisani trag o uputama.
Orešković: Kekin je kažnjena po političkom nalogu
Dalija Orešković, bivša predsjednica Povjerenstva i saborska zastupnica, pripadnica istog oporbenog političkog bloka, kojemu pripada i Kekin, kaže kako smo došli do točke apsurda i da joj je sve to "odvratno" jer je uvjerena kako je riječ o političkom obračunu.
"Došli smo do točke apsurda, brutalno se izokrenuo smisao državnih institucija i tijela na način da antikorupcijske agencije i tijela provode čistku kroz sankcioniranje za pogrešno ispunjene formulare i izricanje kazni oporbenim političarima, iako se u suštin radi o legalno stečenoj imovini. Imovinska kartica je antikorupcijski preventivni alat, izmišljena zato da bude prvi detektor sumnje na nezakonito stečenu imovinu političara i javnih dužnosnika. Imamo tijelo koje ih provjerava, ali ne tako da pronađe anomaliju i da se vidi koji to državni zarađuje 'sa strane', već imamo provjeru koja je rekla da nije dobro ispunjen obrazac, u situaciji kad je sva imovina potpuno zakonita i legalna", istaknula je Orešković.
"Antikorupcijske agencije tapšaju po ramenima HDZ-ovu koruptivnu svitu"
Usporedila je to s vijestima koje su pristigle isti dan kad i informacija o kazni za Kekin a koje, prema njezinu mišljenju, pokazuju da antikorupcijske agencije kažnjavaju oporbene političare dok "po ramenima tapšaju HDZ-ovu koruptivnu svitu".
"Paralelno s tom slikom, istovremeno stižu vijesti o županu Marušiću, koji je radio pritisak na službenicu i smijenio ju jer nije htjela nezakonito izvlačiti sredstva iz EU fondova. Imamo HDZ-ovog načelnika općine koji je doslovno pokrao svoju općinu za više od milijun eura na jednom od takvih projekata. Imamo nakaradne nagodbe i to ne jednu nego više njih, u slučaju Josipe bivše Rimac i Gabrijele Žalac također za teške korupcijske afere. Tu vidimo kako sustav zakaže prvo u detekciji jer ne provjerava nečiji životni standard - ne vidi u imovini, autima, garderobi, prihodima da se zarađuje na korupciji i ‘sa strane’. To Povjerenstvo ne vidi i time se ne bavi, a ako baš novinari ili EPPO otkriju aferu, pa se na slučaju inzistira, onda drugi mehanizmi tapšaju po leđima koruptivnog političara", rekla je Orešković.
"S druge strane, kad netko napadne taj koruptivni sustav, kao što ga je napala Ivana Kekin, i kad joj premijer izravno poruči ‘Mucice, igrat ćemo se malo oštrije do izbora.', angažiraju se iste te antikorupcijske agencije koje tapšaju po ramenima HDZ-ovu koruptivnu svitu da nađu greške u krivo ispunjenom obrascu. Pa dokle?! Stvarno se pitam dokle više", istaknula je.
"Kekin treba pokrenuti upravni spor"
Što se tiče konkretne pogreške pri ispunjavanju imovinske kartice, za koju je Kekin kažnjena, Orešković kaže da greška postoji, ali da je riječ o problemu s kojim se suočavaju i mnogi drugi dužnosnici.
"Problem je što se imovinska kartica podnosi do 31. 1. za proteklu godinu, a u tom trenutku se ne zna što su točno prihodi nekog tko ima privatnu tvrtku jer porezne prijave još nisu ni predane, nego se predaju tek u travnju. Zbog te neusklađenosti propisa, nagađa se s iznosima. Možemo mi pristati na državu koja to proglašava greškom, ali onda se nemamo što žaliti na sve druge devijacije, defekte i anomalije koje se prebijaju preko leđa svih građana", ocijenila je Orešković.
Dužnosnici prijavljivali dobitak na lotu koji nemaju kako bi legalizirali nelegane prihode
Uvjerena je kako je Kekin kažnjena "po političkom nalogu" i smatra da bi bilo dobro da pokrene upravni spor. Složila se s Ivanjekovom ocjenom da problem može biti prijavljivanje viši prihoda od stvarnih jer se tako pokušavaju legalizirati nelegane zarade.
"Imam primjere iz komparativnog prava gdje su dužnosnici znali prikazivati prihode na lotu kojih nije bilo kako bi legalizirali nelegalne prihode. To je u teoriji moguće i zato jest važan podatak o procijenjenoj tržišnoj vrijednosti nekretnine, koje Povjerenstvo sad želi maknuti iz imovinskih kartica. Ili, netko prijavi na početku mandata da ima 50 tisuća eura štednje koje u stvari nema, a to se ne može provjeravati jer je Ustavni sud rekao da se ne mogu provjeravati bankovne kartice. Kažu da imaju nešto što nemaju, a pa kad nelegalno steknu planiranom korupcijom to na kraju ispada legalno. Svi prihodi idu preko Porezne uprave i ne mogu se sakriti, nama bi treba biti cilj da nam preventivni antikorupcijski mehanizmi budu učinkovitiji u detektiranju nezakonito stečene imvine, ali to očito nije cilj", zaključila je Orešković.
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