noćna drama na aerodromu
VIDEO / Zrakoplov za Dubrovnik vratio se u Zagreb, ogorčeni putnik za N1: "Sedam sati čekanja bez čaše vode", prijetili im i policijom
Zrakoplov Croatia Airlinesa koji je u petak navečer poletio iz Zagreba prema Dubrovniku zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta nije sletio na odredište, već se vratio u Zagreb. Prema svjedočanstvu jednog od putnika koji se obratio našoj redakciji, brojni su putnici nakon povratka ostali u zagrebačkoj zračnoj luci bez organiziranog smještaja, hrane i pića.
Let OU664 na relaciji Zagreb – Dubrovnik bio je predviđen jučer za 21:05, no zrakoplov Airbus A220-300 poletio je s pola sata zakašnjenja. Nakon što je započelo spuštanje prema dubrovačkoj zračnoj luci, putnicima je, prema riječima našeg čitatelja, priopćeno da zrakoplov zbog olujnog oblaka nije dobio dozvolu za slijetanje.
Nakon kruženja i ponovnog približavanja dubrovačkoj zračnoj luci od slijetanja se odustalo, a zrakoplov se u 23:04 vratio u Zagreb.
No, prema svjedočanstvu putnika, problemi su se nastavili i nakon slijetanja. Putnicima je navodno ponuđen nastavak putovanja jutarnjim ili nekim od kasnijih letova, ali im nije osiguran hotelski smještaj ni prijevoz do grada.
Među putnicima koji su, kako tvrdi naš čitatelj, bili primorani čekati u zagrebačkoj zračnoj luci bilo je i starijih osoba, osoba narušenog zdravstvenog stanja te roditelja s malom djecom.
Putnici nakon sedam sati čekanja stigli u Dubrovnik
Čitatelj se u subotu ujutro ponovno javio redakciji N1 i potvrdio da su nakon sedam sati čekanja u zagrebačkoj zračnoj luci napokon stigli u Dubrovnik.
"Organizirali su let u 6:15 s kojim smo upravo sletjeli u Dubrovnik. Sedam sati provedenih na pustom aerodromu bez čaše vode je nezamislivo sramotno!" rekao je za N1.
Izrazio je i sumnju u okolnosti koje su dovele do odustajanja od slijetanja u Dubrovniku i povratka u Zagreb, dovodeći u pitanje iskustvo letačke posade na novom tipu zrakoplova i poštivanje sigurnosnih procedura. Njegovi navodi o letačkoj posadi zasad nisu neovisno potvrđeni.
Čitatelj nam je tijekom noći dostavio i videosnimku stanja u zagrebačkoj zračnoj luci te detaljno opisao tijek događaja, od polijetanja iz Zagreba do postupanja osoblja Croatia Airlinesa nakon povratka.
Njegovo svjedočanstvo prenosimo u nastavku:
"Let OU664 Zagreb – Dubrovnik, predviđen za 21:05, izvršavan je zrakoplovom Airbus A220-300, tipom zrakoplova koji je relativno nedavno uveden u flotu Croatia Airlinesa.
Nakon najavljenog kašnjenja zrakoplov je poletio u 21:35. Prije polijetanja kabinsko osoblje obavijestilo je putnike da nas u Dubrovniku očekuju mirni vremenski uvjeti te da će let trajati približno 45 minuta.
Oko 22:10, na području otoka Šipana, najavljen je početak spuštanja prema dubrovačkoj zračnoj luci te je putnička kabina pripremljena za slijetanje.
Nedugo zatim kabinsko osoblje prenijelo je informaciju iz pilotske kabine prema kojoj zrakoplov nije dobio dozvolu za slijetanje zbog olujnog oblaka na pravcu prilaza dubrovačkoj zračnoj luci te da će određeno vrijeme kružiti.
Oko 22:28 zrakoplov se ponovno usmjerio prema dubrovačkoj zračnoj luci, što je vidljivo i na sustavu za praćenje letova FlightAware, da bi oko 22:31 naglo promijenio smjer, nakon čega je putnicima priopćeno da se odustaje od slijetanja u Dubrovniku i da se zrakoplov vraća u Zagreb.
Posebno ističem da se tijekom cijelog leta niti jedan član letačke posade, ni kapetan ni prvi časnik, nije izravno obratio putnicima putem razglasa.
Na pitanja putnika zašto zrakoplov nije preusmjeren prema Splitu ili nekoj drugoj bližoj alternativnoj zračnoj luci nisu pruženi konkretni odgovori. Komunikacija pojedinih članova kabinskog osoblja s putnicima bila je, prema mojem neposrednom iskustvu, izrazito nervozna i neprofesionalna.
Zrakoplov je sletio u Zagreb u 23:04. Slijetanje je, prema mojem osobnom opažanju, bilo neuobičajeno tvrdo, zbog čega smatram da bi i tu okolnost trebalo obuhvatiti stručnom provjerom, bez prejudiciranja tehničke ispravnosti izvedenog slijetanja.
Nakon slijetanja zrakoplov je parkiran na udaljenoj stajanci, a čekanje na stepenice, iskrcaj i autobusni prijevoz do terminala trajalo je više od pola sata.
"Putnici ostavljeni tijekom noći bez odgovarajuće skrbi"
Putnicima je u zrakoplovu najavljeno da će ih u prostoru za preuzimanje prtljage dočekati predstavnici Croatia Airlinesa koji će ih informirati o daljnjim procedurama i nastavku putovanja.
Umjesto organiziranog prihvata i zbrinjavanja, dvije predstavnice kompanije priopćile su okupljenim putnicima da će morati čekati do jutra, da se mogu ukrcati na let u 06:15 ili neki od kasnijih letova, da prijevoz do Zagreba nije organiziran te da hotelskog smještaja nema.
Na primjedbu da je jednostavnom pretragom internetskih platformi moguće pronaći više desetaka naizgled raspoloživih hotelskih kapaciteta na području Zagreba, jedna od djelatnica odgovorila je da organiziranje smještaja putnika nije njezin posao.
Na višekratna pitanja o načinu zbrinjavanja putnika nisu pruženi konkretni odgovori. Obje djelatnice odbile su se predstaviti imenom i prezimenom, a na daljnje inzistiranje na dobivanju informacija zaprijetile su pozivanjem policije.
Među putnicima nalaze se starije osobe, osobe narušenog zdravstvenog stanja i smanjene pokretljivosti, kao i roditelji s malom djecom.
U trenutku pisanja ove poruke velik broj putnika još uvijek se nalazi u prostoru zagrebačke zračne luke, sjedeći ili pokušavajući spavati na neudobnim metalnim klupama, bez hrane, vode i drugih osvježavajućih napitaka koje bi osigurao prijevoznik, uz vrlo ograničene mogućnosti punjenja mobilnih uređaja.
Trenutačno stanje dokumentirao sam videosnimkom.
Osobno sam pokušao organizirati alternativni prijevoz do Dubrovnika unajmljenim automobilom, međutim, zbog radnog vremena rent-a-car poslovnica i nedostupnosti vozila za jednosmjerni najam do Dubrovnika, ni ta mogućnost nije ostvarena.
Smatram krajnje neprihvatljivim i nedostojnim nacionalnog zračnog prijevoznika Republike Hrvatske da na ovakav način postupa prema svojim putnicima."
Od Croatia Airlinesa tražit će očitovanje
Čitatelj je najavio da će od Uprave Croatia Airlinesa zatražiti detaljno očitovanje o okolnostima koje su dovele do odustajanja od slijetanja u Dubrovniku, razlozima povratka u Zagreb umjesto preusmjeravanja prema Splitu te postupanju osoblja i zbrinjavanju putnika.
"Za stanovnike Dubrovnika zračni promet nije pitanje luksuza ili komfora, nego jedna od temeljnih potreba svakodnevnog života, poslovanja, obrazovanja, zdravstvene skrbi i povezanosti s ostatkom države.
U trenutku kada se u dubrovačkoj javnosti ponovno raspravlja o iznimno visokim cijenama zrakoplovnih karata, smatram da je jednako važno otvoriti pitanje kvalitete, pouzdanosti i kontinuiteta usluge koju građani za taj novac dobivaju.
Obnova flote i modernizacija zrakoplova ne mogu same po sebi biti mjerilo uspješnosti nacionalnog zračnog prijevoznika ako nisu praćene odgovarajućom operativnom spremnošću, pouzdanošću prometa, profesionalnošću zaposlenika i kvalitetnim odnosom prema putnicima", govori ogorčeni putnik.
"Ne radi se prvenstveno o financijskoj odšteti"
"Nepovoljni meteorološki uvjeti mogu u potpunosti opravdati odustajanje od slijetanja, ali ni u kojem slučaju ne mogu opravdati ostavljanje putnika tijekom noći bez odgovarajuće skrbi.
Posebno naglašavam da postojanje izvanrednih meteoroloških okolnosti ne oslobađa zračnog prijevoznika obveze skrbi o putnicima propisane zakonodavstvom Europske unije.
Namjeravam poduzeti odgovarajuće pravne i regulatorne korake radi utvrđivanja svih relevantnih okolnosti i odgovornosti te s prikupljenom dokaznom dokumentacijom i službenim očitovanjem Uprave Croatia Airlinesa upoznati hrvatsku i međunarodnu javnost.
Ovdje se ne radi prvenstveno o pitanju financijske odštete pojedinom putniku, nego o pitanju odgovornosti nacionalnog zračnog prijevoznika prema svim svojim putnicima, a posebno prema stanovnicima Dubrovnika, kojima je pouzdana zračna povezanost od životne važnosti", zaključio je putnik.
Redakcija N1 uputila je upite Croatia Airlinesu i Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb o okolnostima povratka zrakoplova u Zagreb, postupanju osoblja te zbrinjavanju putnika tijekom noći. Odgovore ćemo objaviti čim ih zaprimimo.
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