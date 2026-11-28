Oko 22:28 zrakoplov se ponovno usmjerio prema dubrovačkoj zračnoj luci, što je vidljivo i na sustavu za praćenje letova FlightAware, da bi oko 22:31 naglo promijenio smjer, nakon čega je putnicima priopćeno da se odustaje od slijetanja u Dubrovniku i da se zrakoplov vraća u Zagreb.