Šefovi država sudionica Procesa Brdo-Brijuni okupljaju se svake godine na inicijativu Hrvatske i Slovenije, kao članica Europske unije, kako bi raspravljali o unapređenje suradnje zemalja jugoistočne Europe i ubrzavanju procesa europskih integracija država koje pregovaraju o članstvu u Europskoj uniji ili su dobile status kandidata za članstvo u EU.