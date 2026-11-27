Ohrid
FOTO / Pogledajte kako je izgledao susret Milanovića i novog šefa Skupštine Srbije
Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjeluje na sastanku šefova država Procesa Brdo-Brijuni koji se ove godine održava u Ohridu u Republici Sjevernoj Makedoniji. Predsjednik Milanović na sastanku sudjeluje kao supredsjedatelj Procesa Brdo-Brijuni zajedno s predsjednicom Republike Slovenije Natašom Pirc Musar.
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Šefovi država sudionica Procesa Brdo-Brijuni okupljaju se svake godine na inicijativu Hrvatske i Slovenije, kao članica Europske unije, kako bi raspravljali o unapređenje suradnje zemalja jugoistočne Europe i ubrzavanju procesa europskih integracija država koje pregovaraju o članstvu u Europskoj uniji ili su dobile status kandidata za članstvo u EU.
Uz predsjednike Hrvatske i Slovenije, na sastanku u Ohridu sudjeluju predsjednica Sjeverne Makedonije Gordana Siljanovska-Davkova kao domaćin, zatim predsjednik Republike Albanije Bajram Begaj, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, predsjednica Republike Kosova Justina Shiroka Pula, sva tri člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijana Filipović, Denis Bećirović i Željka Cvijanović te predsjednik Narodne skupštine Republike Srbije i ujedno vršitelj dužnosti predsjednika Republike Aleksandar Čupić.
Kako je izgledao susret Milanovića i Čupića pogledajte na fotografijama.
STR-1234/PIXSELLViše
STR-1234/PIXSELLViše
STR-1234/PIXSELLViše
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