Isključeno kazneno djelo
Tragedija u Zagorju: Vratio se kući i na tavanu pronašao mrtvu suprugu
U zagorskom mjestu Švaljkovec kod Svetog Križa Začretja dogodila se tragična nesreća u kojoj je život izgubila žena rođena 1955. godine.
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Policijska uprava krapinsko-zagorska potvrdila je za Zagorje.com kako je tijelo pronađeno na tavanu kuće. Prema neslužbenim informacijama, navodno je pala po stepenicama ili ljestvama.
Tijelo je pronašao je suprug kad se vratio kući oko 15:30 sati, nakon čega je odmah pozvao policiju i žurne službe.
Isključeno kazneno djelo
Iz policije su naveli kako nema sumnje u nasilnu smrt ili počinjenje kaznenog djela te da je riječ o nesretnom slučaju.
Radi točnog utvrđivanja smrti, tijelo je poslano u Zagreb na obdukciju.
Više pojedinosti i službene informacije o okolnostima ovog događaja bit će poznati nakon što policija objavi službeno izvješće.
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