niska procijepljenost
WHO upozorava na povratak ospica, posebno zabrinjavaju podaci iz susjedstva
Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorila je u petak na mogućnost ponovnog širenja ospica zbog slabljenja imuniteta stanovništva i niske procijepljenosti, unatoč znatnom padu broja umrlih od te bolesti od 2000. godine.
Oglas
U godišnjem izvješću o ospicama ta je UN-ova zdravstvena agencija izrazila posebnu zabrinutost zbog stanja u Sjevernoj i Južnoj Americi te pojedinim dijelovima Europe.
WHO je prošle godine zabilježio 59 velikih epidemija ospica diljem svijeta. Procjenjuje se da je zaraženo 9,8 milijuna ljudi, što je 74 posto manje nego 2000. godine, dok su 72.000 ljudi umrle od te bolesti, što je pad od 91 posto.
WHO je u priopćenju ocijenio zabrinjavajućim to što su Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Bolivija nedavno izgubili status zemalja u kojima su ospice eliminirane.
„Ospice ne opraštaju popuštanje opreza. Zemlje koje su ih eliminirale sada gube taj status. Eliminacijom bolesti posao nije završen. Taj se status mora očuvati tako da svako dijete, gdje god živjelo, primi dvije doze cjepiva”, rekao je glavni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Američki ministar zdravstva Robert F. Kennedy Jr. više je puta dovodio u pitanje cijepljenje.
WHO je upozorio i na iznimno niske stope procijepljenosti protiv ospica u pojedinim europskim zemljama. Prema podacim, stopa procijepljenosti prvom dozom cjepiva u Crnoj Gori iznosi samo 13 posto, što je daleko ispod svjetskog prosjeka od 84 posto.
Znatno ispod svjetskog prosjeka su i Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Srbija i Rumunjska.
Liječnička udruženja u jugoistočnoj Europi upozoravaju da dio stanovništva odbija cijepiti svoju djecu zbog nepovjerenja potaknutog dezinformacijama.
Udruženja ističu i ulogu društvenih mreža u širenju teorija zavjere.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas