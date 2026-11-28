IZVJEŠĆE EUROPSKE AGENCIJE
Zbog čega Europljani najčešće završavaju na hitnoj? Kokain na vrhu ljestvice, ali nije najveći problem
Većina osoba koje su u Europi zatražile hitnu medicinsku pomoć zbog predoziranja ili akutnog trovanja drogama uzimala je više različitih supstanci istodobno ili ih je kombinirala s alkoholom, pokazuje najnovija analiza Agencije Europske unije za droge (EUDA).
Podaci za 2025. godinu, prikupljeni u odabranim bolnicama diljem Europe, pokazuju da je gotovo 14.700 ljudi završilo na hitnom prijemu zbog posljedica konzumacije ilegalnih droga ili zlouporabe lijekova na recept. Detaljnija analiza obuhvatila je oko 7.400 slučajeva u 45 bolnica iz 18 država članica EU-a i Norveške.
Kokain na vrhu, kombiniranje postalo pravilo
Prema izvješću, kokain je bio uključen u čak 32 posto svih dolazaka na hitnu pomoć, čime je uvjerljivo najčešći uzrok hitnih intervencija povezanih s drogama. Slijede kanabis (24 posto) i amfetamini (11 posto).
Posebno zabrinjava podatak da se rijetko radi o konzumaciji samo jedne tvari:
- 39 posto slučajeva odnosilo se na uzimanje jedne droge
- 38 posto uključivalo je istodobno uzimanje više različitih droga
- 23 posto odnosilo se na kombinaciju droge i alkohola
Primjerice, čak 72 posto pacijenata koji su na hitnoj završili zbog ketamina prethodno je pilo alkohol ili uzelo neku drugu drogu. Najčešća zabilježena kombinacija bila je mješavina kanabisa, kokaina i alkohola.
"Miješanje više supstanci postalo je prije pravilo nego iznimka", upozorila je za Euronews Isabelle Giraudon, glavna znanstvenica EUDA-e za zdravstvene posljedice uporabe droga.
Zašto su kombinacije toliko opasne?
Giraudon ističe da međudjelovanje različitih tvari stvara dodatne komplikacije i znatno povećava rizik od teških ishoda. Posebno je rizično uzimanje opioida ili tvari GHB/GBL (poznatih i kao "tekući ecstasy") u kombinaciji s alkoholom, benzodiazepinima ili drugim depresorima živčanog sustava, jer to može dovesti do opasnog usporavanja disanja i smrtnog ishoda.
Složenost ovakvih trovanja vidi se i po trajanju bolničke obrade - pacijenti koji su uzeli samo jednu drogu (ili jednu drogu i alkohol) u bolnici su u prosjeku provodili pet sati, dok su oni koji su kombinirali najmanje dvije droge ostajali sedam sati.
Različite posljedice ovisno o dobi i vrsti droge
Iako je ukupno 66 posto pacijenata otpušteno izravno s hitnog prijema nakon obrade, daljnje liječenje uvelike je ovisilo o vrsti konzumirane tvari:
- Psihijatrijska skrb: Pacijenti koji su uzimali metamfetamin ili amfetamine češće su upućivani na psihijatrijske odjele.
- Intenzivno liječenje: Osobe pod utjecajem heroina ili GHB/GBL-a češće su završavale na odjelima intenzivne njege.
- Dobne razlike: Mlađe osobe češće su tražile pomoć zbog ecstasyja i dušikova oksida (tzv. rajskog plina), dok je medijan dobi za hitne prijeme povezane s heroinom iznosio 38, a za crack kokain 36 godina.
Čak 72 posto svih pacijenata činili su muškarci, broj dolazaka naglo je rastao tijekom vikenda, a dvije trećine pacijenata u bolnicu su dovezene vozilom hitne pomoći.
Stvarni razmjeri problema znatno su veći
Iz agencije EUDA naglašavaju da ovi podaci prikazuju samo dio stvarne slike. Analiza je obuhvatila isključivo osobe koje su stigle do bolničkog hitnog prijema, što znači da u statistiku nisu ušli oni koji su preminuli od predoziranja izvan bolnice, kao ni oni kojima je pomoć pružena na terenu bez potrebe za hospitalizacijom. Također, nisu praćene dugoročne komplikacije poput infekcija na mjestu ubrizgavanja ili hepatitisa B.
"Ovi podaci predstavljaju tek djelić štete povezane s drogama", zaključila je Giraudon, dodajući kako ovakva istraživanja ipak pomažu lokalnim zdravstvenim sustavima da se bolje pripreme i prilagode stvarnim potrebama na terenu.
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