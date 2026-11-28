Iz agencije EUDA naglašavaju da ovi podaci prikazuju samo dio stvarne slike. Analiza je obuhvatila isključivo osobe koje su stigle do bolničkog hitnog prijema, što znači da u statistiku nisu ušli oni koji su preminuli od predoziranja izvan bolnice, kao ni oni kojima je pomoć pružena na terenu bez potrebe za hospitalizacijom. Također, nisu praćene dugoročne komplikacije poput infekcija na mjestu ubrizgavanja ili hepatitisa B.