Open AI / ChatGPT

Nešto više od 7,8 milijuna računa na iznos od ukupno 192,4 milijuna eura fiskalizirano je ove godine na dan Crnog petka (Black Friday) u Hrvatskoj, što je nešto manje računa u odnosu na 2025. kad ih je fiskalizirano 7,9 milijuna, ali sa znatno manjom ukupnom potrošnjom od 165,2 milijuna eura.

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U priopćenju objavljenom na internetskim stranicama Porezne uprave Ministarstva financija navodi se da je u svim djelatnostima ukupno fiskalizirano 7.805.828 računa na iznos od ukupno 192.393.654,97 eura. Lani ih je na Crni petak bilo fiskalizirano 7.909.524 na iznos od 165.284.510,96 eura, što je 27,1 milijun manje nego ove godine.

Porezna uprava je izvijestila i da je u djelatnosti trgovine na malo na Crni petak fiskalizirano 4,99 milijuna računa, dok ih je lani bilo nešto više od pet milijuna.

Unatoč manjem broju računa u maloprodaji ove godine, ukupna potrošnja je bila nešto veća i iznosila je 107,8 milijuna eura, što je tek oko milijun eura više nego 2025. (106,8 milijuna).

Porezna uprava je istaknula da se postupak fiskalizacije od 1. siječnja 2026. primjenjuje na sve obveznike fiskalizacije u krajnjoj potrošnji neovisno o načinu plaćanja.

Ranijih godina taj postupak nije bio obavezan za transakcijska plaćanja odnosno za uplate izravno na račun. Zato računi za prodaju stanova, automobila, najam prostora i slične transakcije naplaćivane na taj način nisu bili evidentirani u sustavu fiskalizacije.

Podaci iz 2026. godine stoga nisu u cijelosti usporedivi s prethodnim godinama, upozorili su iz Porezne uprave.