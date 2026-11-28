22. Opći sabor
Plenković na skupu HDZ-ovaca: Ne skrivamo se i nemamo tajne. Jandroković napao oporbu
Više od tisuću HDZ-ovaca iz svih dijelova Hrvatske danas je u Šibeniku, gdje se održava 22. Opći sabor vladajuće stranke.
Među sudionicima u Konvencijskom centru Amadria Park bit će predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković, kao i brojni ministri i visoki stranački dužnosnici.
Riječ je o posljednjem redovitom Općem saboru HDZ-a prije parlamentarnih izbora 2028. godine. Iako skup nema izborni karakter, na njemu će stranačko vodstvo odrediti politički smjer za iduće razdoblje i najaviti borbu za četvrti uzastopni mandat na vlasti.
Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković uoči Izvještajnog sabora HDZ-a je rekao da je stranka u punoj formi.
Zamjenik predsjednika HDZ-a i ministar branitelja Tomo Medved ustvrdio je da u stranci vlada pobjedničko ozračje te da je HDZ "snažna kao stijena".
Na saboru, izvještaj o radu podnijet će predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković.
Nazočnima će se videoporukom obratiti predsjednik Europske pučke stranke Manfred Weber. Na skupu će biti i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, a predviđeno je i obraćanje novog predsjednika HSS-a Darka Vuletića, čija bi stranka 7. prosinca trebala biti primljena u članstvo Europske pučke stranke.
Uvodno će se delegatima i gostima obratiti glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić. Nakon toga slijede govori predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića i zamjenika predsjednika HDZ-a i ministra branitelja Tome Medveda. Nakon toga predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković podnijet će izvještaj o radu.
Na izvještajnom saboru bit će usvojene i određene tehničke izmjene i dopune stranačkog statuta kojima će se poboljšati njegove pojedine odredbe.
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12:28
prije 44 min.
Plenković: Upravo je to dio recepta zašto smo najsnažniji
Plenković je do pozornice došao uz pjesmu "Viva Croatia".
Na početku se zahvalio svima.
Rekao je kako su ovaj tjedan dogovorili proračun i sporazum sa sindikatima javnih i obrazovnih službi. Podsjetio je i na ono što su ovaj tjedan postigli u Bruxellesu.
"U konačnici važno je da je i zadnje ispitivanje raspoloženja javnosti pokazalo rast rejtinga HDZ-a 10 postotnih bodova ispred konkurencije", rekao je premijer.
Rekao je kako HDZ u poziciji da upravlja sa 4 od 6 najvećih gradova u Hrvatkoj.
"Čestitam svima vama na trudu, energiji na svemu onome što radite na različitim razinama vlasti kako biste zastupali naše vrijednosti i iznad svega radili za jasvo dobro", rekao je premijer.
Dodao je kako je HDZ danas najveća i najorganiziranija politička snaga u zemlji.
"Imamo članstvo 10 puta brojnije nego druga politička stranka u Hrvatskoj", rekao je Plenković.
"Dobili smo povjerenje i pretvorili smo ga u odgovornost i u državi i u stranci. Sastajemo se svakoga tjedno. Javno, transparentno, najavljeno Izlazimo pred medije i odgovaramo na sva pitanja u interesu hrvatske javnosti. Ne skrivamo se, nemamo tajne i nemamo pauze u političkom radu. Upravo je to dio recepta zašto smo najsnažniji i zašto uživamo ovako veliko političko povjerenje", kaže Plenković.
Premijer je rekao i kako očekuje nastavak gospodarskog rasta i pad inflacije.
"Mi smo također Vlada koja je posebnu pozornost posvetila, ja bih rekao najuspješnijoj politici u našem mandatu, a to je poltika ravnomjernog regionalnog razvoja. Sjećam se kada smo u prvoj zajedničkoj kampanji bili u Osijeku, tada smo Ivan Anušić i ja rekli moramo pomoći Slavoniji sad i odmah i to se prevelo u projekt Slavonije, Baranje i Srijema. Ali, nismo samo vodili računa o jednoj hrvatskoj regiji. Vodili smo računa i o sjeveru, središnjoj Hrvatskoj i o jadranskoj Hrvatskoj...Posebnu smo pozornost posvetili otocima", rekao je Plenković.
Uskoro više...
12:09
prije 1 h
Jandroković: Hrvatska i Srbija nisu usporedive
"Deset godina smo za kormilom Hrvatske. Ostvareni su veliki rezultati i čini mi se da i oporba to prepoznaje te je, vrlo frustrirana, krenula u kampanju puno ranije nego što je uobičajeno, vrlo agresivno i vrlo prljavo, koristeći ona četiri elementa o kojima Plenković često govori. Govore o korupciji, inflaciji, okupaciji institucija i ustašizaciji. I ponavljaju to kao papagaji iz dana u dan. Međutim, na to imamo jednostavne odgovore.
Ali ono što je posebno iritantno u posljednjih nekoliko mjeseci jest taj pokušaj kontinuiranog uspoređivanja Hrvatske i Srbije i, na neki način, nagovaranje ljudi da slijede taj srpski model i pobunu protiv vlasti koja nije demokratska, koja ruši institucije, koja je korumpirana i koja je, u konačnici, govorim o Srbiji, izvor nestabilnosti ovog dijela Europe", rekao je Jandroković.
Rekao je kako je Hrvatska stabilna zemlja i da se sjajno razvija.
"Ta usporedba Hrvatske i Srbije jest nešto na što moramo obratiti pozornost jer ta usporedba ne stoji. Te dvije države nisu usporedive", rekao je.
Dodao je kako ih oporba optužuje da su proustaše i da se pjevaju pjesme koje su se pjevale 35 godina pa bi ih sad trebali zabranjivati- to se neće dogoditi, poručio je Jandroković.
Glasno je poručio da će HDZ osvojiti i četvrti mandat.
11:59
prije 1 h
Katičić: Spremni smo na sve izazove
"Hrvatska demokratska zajednica je snažna i konsolidirana i jedinstvena. Imamo još prostora i pozivam vas da svojim osobnim doprinosom date još dodatni zamah kako bi HDZ u nadolazećim parlamentarnim izborima ostvarila izuzetan rezultat.", rekao je Katičić i dodao da je HDZ spreman na sve izazove.
11:35
prije 1 h
Vojnić: Da HDZ i Vlada nisu ulagali u Hrvate u Srbiji, mi bismo se "utopili"
"Hvala vam što u Hrvati u Srbiji nisu samo više gosti nego što se uistinu osjećamo da ovdje pripadamo. Hrvati u Republici Srbiji nisu oduvijek izgledali ovako kao danas. Da HDZ i ova Vlada nije počela ulagati Hrvate u Srbiji budite sigurni da bi se utopili, da nas gotovo više ne bi bilo. Razbijanje hrvatskog korupusa sasvim sigurno bi učinilo da nas sve manje i manje tamo bude. HDZ i ova Vlada učinila je nešto sasvim suprotno. Pojavila se motivacija, žar", rekla je Jasna Vojnić, predsjednica je Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV) u Republici Srbiji i saborska zastupnica HDZ-a u Hrvatskom saboru.
11:17
prije 1 h
Vuksanović: "Ponosan sam"
"Dolazim ovdje kao Hrvat iz Crne Gore ponosan i zahvalan. Ponosan jer živimo u vremenu ispunjena jedne stoljetne čežnje koja se zove slobodna, samostalna i neovisna Hrvatska. Ponosan i što svjedočimo da u ovih posljednih deset godina Hrvatska snažno ekonosmi raste. Ponosan i na Pelješki most i na tunel Učka i na to što će Hrvatska ove godine ostvariti najveći BDP u povijesti", rekao je Adrijan Vuksanović, predsjednik Hrvatske građanske inicijative (HGI) i zastupnik u Skupštini Crne Gore.
Dodao je kako je zahvalan premijeru Plenkoviću i svim njegovim ministrima.
"Ja vjerujem u bliskost Hrvatske i Crne Gore. To je povjerenje izgrađeno još od devedesetih godina kada je bilo vrijeme agresije", rekao je Vuksanović.
11:02
prije 2 h
Šuica: Uvijek sam shvaćala da je HDZ brend
"Mi Hrvati smo dokazali da je moguće sanjati i dostići san. Mala je, a snažna naša država. Dragi prijatelji, mala je, ali je velika naša Hrvatska. Ovih godina se puno govori i europskom proračunu. Sigurna sam da će prevladati razum. Uvijek sam shvaćala da je HDZ brend i da ga možemo štititi samo ako smo zajedno.
Hvala Vam, gospodine Plenković, što čuvate taj brend. Hvala što, kao najdugovječniji premijer, vodite našu državu. Hvala i Vašem timu. Hvala Vam za Vukovar i 35 godina poslije. Hvala i našim braniteljima. Vama predsjedniče, hvala što ste uvijek s našom braćom i sestrama u BiH", poručila je Šuica.
10:38
prije 2 h
Glavni tajnik Krunoslav Katičić otvorio raspravu
Na početku je predložio članove radnog predsjedništva i otvorio raspravu. Kao članovi su izabrani: predsjednik Andrej Plenković, članovi Medved, Butković, Anušić, Jandroković, Šuica, Katičić, Murganić, Bušić te Božinović.
10:34
prije 2 h
Počeo je skup
Skup je počeo himnom Republike Hrvatske. Predsjednik stranke i premijer RH Andrej Plenković došao je na skup popraćen pjesmom 'Eye of the Tiger' grupe Survivor.
Nakon himne, minutom šutnje odana je počast Franji Tuđmanu, prvom predsjedniku RH, poginulim hrvatskim braniteljima i preminulim članovima HDZ-a.
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