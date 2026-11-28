Plenković je do pozornice došao uz pjesmu "Viva Croatia".

Na početku se zahvalio svima.

Rekao je kako su ovaj tjedan dogovorili proračun i sporazum sa sindikatima javnih i obrazovnih službi. Podsjetio je i na ono što su ovaj tjedan postigli u Bruxellesu.

"U konačnici važno je da je i zadnje ispitivanje raspoloženja javnosti pokazalo rast rejtinga HDZ-a 10 postotnih bodova ispred konkurencije", rekao je premijer.

Rekao je kako HDZ u poziciji da upravlja sa 4 od 6 najvećih gradova u Hrvatkoj.

"Čestitam svima vama na trudu, energiji na svemu onome što radite na različitim razinama vlasti kako biste zastupali naše vrijednosti i iznad svega radili za jasvo dobro", rekao je premijer.

Dodao je kako je HDZ danas najveća i najorganiziranija politička snaga u zemlji.

"Imamo članstvo 10 puta brojnije nego druga politička stranka u Hrvatskoj", rekao je Plenković.

"Dobili smo povjerenje i pretvorili smo ga u odgovornost i u državi i u stranci. Sastajemo se svakoga tjedno. Javno, transparentno, najavljeno Izlazimo pred medije i odgovaramo na sva pitanja u interesu hrvatske javnosti. Ne skrivamo se, nemamo tajne i nemamo pauze u političkom radu. Upravo je to dio recepta zašto smo najsnažniji i zašto uživamo ovako veliko političko povjerenje", kaže Plenković.

Premijer je rekao i kako očekuje nastavak gospodarskog rasta i pad inflacije.

"Mi smo također Vlada koja je posebnu pozornost posvetila, ja bih rekao najuspješnijoj politici u našem mandatu, a to je poltika ravnomjernog regionalnog razvoja. Sjećam se kada smo u prvoj zajedničkoj kampanji bili u Osijeku, tada smo Ivan Anušić i ja rekli moramo pomoći Slavoniji sad i odmah i to se prevelo u projekt Slavonije, Baranje i Srijema. Ali, nismo samo vodili računa o jednoj hrvatskoj regiji. Vodili smo računa i o sjeveru, središnjoj Hrvatskoj i o jadranskoj Hrvatskoj...Posebnu smo pozornost posvetili otocima", rekao je Plenković.

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