„Sve ove rezultate o kojima mi danas pričamo – 27 ili 28 kvartala uzastopnog rasta, svejedno – to će se za tri dana zaboraviti kad ja ne budem u Končaru. Ja oko toga nemam nikakve iluzije. Ono što ostaje jest: jesu li se neki ljudi pomakli s točke A do točke B, je li možda cijeli sustav evoluirao te jesmo li mi u svemu tome ostvarili i neki širi doprinos. To je ono što čini razliku“, kaže predsjednik Uprave Končara Gordan Kolak u premijernom izdanju novog poslovnog magazina N1 televizije „Pogled s vrha“, koji uređuje i vodi Hrvoje Krešić.

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Zamišljen u jednom dijelu kao razgovor predsjednika uprave s članom nadzornog odbora kojeg zanima što novi projekti donose javnosti, a u drugom kao prilika da se bolje shvati što, kako i zašto pokreće vodeće ljude hrvatske ekonomije, novi format N1 televizije vodi gledatelje iza službenih brojki o poslovnim planovima i strateškim odlukama. U prvoj epizodi kamere ulaze u pogone za proizvodnju transformatora i električnih vlakova na Jankomiru, pokazujući razmjere transformacije kompanije koja je u sedam godina prihode podigla s 370 milijuna na više od 1,3 milijarde eura, preokrenula omjer domaćeg i stranog tržišta na 80 posto u korist izvoza te osigurala knjigu narudžbi tešku više od tri milijarde eura – i to uz podatak da je čak 96 posto njezina opskrbnog lanca i dalje vezano uz Europu.

Iz tvorničkih hala razgovor se seli u ekskluzivni salon u centru Zagreba, gdje Kolak otvoreno govori o tome zašto više nije dovoljno proizvoditi isključivo u Hrvatskoj i slati robu brodovima, nego je nužno lokalizirati poslovanje i proizvodne kapacitete na zahtjevnim tržištima poput Saudijske Arabije i SAD-a. Bez zadrške secira koliki su sigurnosni i geopolitički rizici poslovanja na Bliskom istoku i u istočnoj Europi, koliko snažan rast Končara doista vuče male i srednje domaće dobavljače, ali i zašto kompanija ulazi u potpuno nove niše poput podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju te dual-use i obrambenih tehnologija.

Poseban pečat premijernoj epizodi daje završni, osobni dio razgovora u kojem čelni čovjek jednog od najuspješnijih domaćih izvoznika skida korporativni oklop. Kolak otkriva kako izgleda vođenje velikog sustava osobnim primjerom i rušenje starog mentaliteta u kojem je deset Končarevih tvrtki prema istom kupcu nastupalo kroz deset različitih kanala. Iskreno priznaje zašto ravnoteža privatnog i poslovnog života za njega ne postoji, zašto novim suradnicima kaže da im ne daje povjerenje nego se „kladi na njih“, kako su ga oblikovali Domovinski rat i dva velika profesionalna neuspjeha u kojima je precijenio brzinu organizacije te zašto već sada razmišlja o kraju mandata i trenutku kada lider mora prepoznati da organizaciji može postati – teret.

Premijerno izdanje poslovnog magazina „Pogled s vrha“ s Hrvojem Krešićem i Gordanom Kolakom gledajte u ponedjeljak, 30. studenoga u 21 sat, na N1 televiziji i našim digitalnim platformama.