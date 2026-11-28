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Za zdrav i produktivan početak dana nije potrebno ustajati u cik zore, iscrpljivati se intenzivnim treninzima ili trošiti novac na skupe dodatke prehrani, a stručnjaci otkrivaju koje jutarnje navike doista mogu poboljšati zdravlje, raspoloženje i razinu energije.

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Jutarnje rutine slavnih osoba i uspješnih poduzetnika često uključuju iznimno rano buđenje, zahtjevne treninge, meditaciju i kupanje u ledenoj vodi.

Glumac Mark Wahlberg, primjerice, dan započinje u 2:30 ujutro molitvom, vježbanjem i krioterapijom, dok je izvršni direktor Applea Tim Cook poznat po slanju poslovnih e-mailova prije pet sati ujutro.

Iako kvalitetnajutarnja rutina može imati brojne zdravstvene prednosti, ona ne mora biti toliko zahtjevna. BBC Science Focus izdvojio je osam znanstveno utemeljenih preporuka za zdraviji početak dana.

Nemojte se prisiljavati na prerano buđenje

Dob i kronotip, odnosno prirodna sklonost ranijem ili kasnijem odlasku na spavanje i buđenju, znatno utječu na to kako funkcioniramo ujutro.

Prisilno ustajanje ranije nego što organizmu odgovara, osobito ako nismo dovoljno rano otišli na spavanje, može negativno utjecati na zdravlje. Istraživanje Sveučilišta u Pittsburghu pokazalo je da neusklađenost sna s prirodnim biološkim ritmom može povećati rizik od pretilosti i srčanih bolesti.

Umjesto toga, stručnjaci preporučuju buđenje u isto vrijeme svakoga dana, uključujući vikende.

"Kada govorimo o higijeni spavanja, održavanje redovitog ritma spavanja i budnosti iznimno je važno", kaže Victoria Revell, profesorica cirkadijalne fiziologije na Sveučilištu Surrey.

Vježbajte umjereno, po mogućnosti na otvorenom

Iako intenzivni treninzi imaju brojne zdravstvene prednosti, nisu nužno najbolji izbor neposredno nakon buđenja.

"Vježbanje vrlo visokog intenziteta, poput intervalnog treninga visokog intenziteta (HIIT), zapravo izaziva osjećaj umora, a ne povećava razinu energije", objašnjava Patrick O'Connor, profesor kineziologije na Sveučilištu Georgia.

Istraživanja pokazuju da između 20 i 60 minuta umjerene tjelesne aktivnosti može povećati osjećaj energije. Dobar izbor su brza šetnja, lagano trčanje ili vožnja biciklom, a dodatne prednosti donosi boravak na otvorenom.

Izlaganje jutarnjem dnevnom svjetlu smanjuje proizvodnju melatonina, hormona spavanja, te potiče proizvodnju serotonina, koji je povezan s raspoloženjem i budnošću.

Stručnjaci preporučuju najmanje 20 minuta izlaganja dnevnom svjetlu što ranije tijekom dana.

Isprobajte hladan tuš

Umjesto ulaganja u skupe komore za krioterapiju, stručnjaci predlažu jednostavniju alternativu – tuširanje hladnom vodom.

Istraživanja pokazuju da izlaganje hladnoj vodi može povoljno utjecati na metabolizam, smanjiti upalne procese i poboljšati funkcioniranje stanica imunološkog sustava. Istraživanje Sveučilišta Bournemouth pokazalo je i pozitivne učinke na raspoloženje.

"Sudionici su se nakon kupanja u hladnoj vodi osjećali aktivnije, budnije, usredotočenije, ponosnije i nadahnutije te manje uznemireno i nervozno", zaključili su istraživači.

Ipak, hladnoj vodi potrebno se postupno izlagati jer naglo uranjanje u ledenu vodu može izazvati šok za organizam.

Nemojte piti kavu na prazan želudac

Kofein može poboljšati raspoloženje, koncentraciju i budnost, no stručnjaci upozoravaju da njegovo konzumiranje na prazan želudac može imati neželjene učinke.

Istraživanje Sveučilišta u Bathu pokazalo je da konzumacija kave prije doručka može dovesti do izraženijeg porasta razine šećera u krvi nakon obroka, a potencijalno i povećati inzulinsku rezistenciju.

S druge strane, istraživanja povezuju konzumaciju kave s manjim rizikom od kardiovaskularnih bolesti i bolesti jetre.

"Pijem kavu i priznajem da sam osobno sklona pozitivno gledati na podatke o kofeinu, ali ključna je poruka da ga konzumirate umjereno", ističe Alexandra Johnstone, stručnjakinja za prehranu sa Sveučilišta Aberdeen.

Doručkujte namirnice bogate proteinima i vlaknima

Iako je sok od celera posljednjih godina postao popularan među slavnim osobama, nema dovoljno znanstvenih dokaza koji bi potvrdili njegove navodne detoksikacijske učinke.

Osim toga, tekuća hrana probavlja se brže od krute, zbog čega se osjećaj gladi ranije vraća.

Dansko istraživanje iz 2024. godine pokazalo je da doručak bogat proteinima može produljiti osjećaj sitosti i poboljšati koncentraciju.

"Veći unos kalorija za doručak pogoduje boljoj kontroli apetita", kaže Johnstone, dodajući da su osobe koje redovito doručkuju sklonije održavanju zdrave tjelesne težine.

Doručak ne mora nužno sadržavati meso ili jaja, a dobar izbor mogu biti i grah te tost od cjelovitih žitarica.

Ne posežite za mobitelom odmah nakon buđenja

Istraživanje australskog Sveučilišta Flinders iz 2024. godine pokazalo je da jutarnje pregledavanje negativnih sadržaja na internetu potiče anksioznost i pesimizam.

Drugo istraživanje, objavljeno u časopisu Nature Human Behaviour, sugerira da takva navika može stvoriti začarani krug negativnih emocija.

Umjesto pregledavanja društvenih mreža, stručnjaci preporučuju aktivnosti poput meditacije, pisanja dnevnika ili čitanja.

Potaknite rad mozga

Čak i 15 do 20 minuta mentalno stimulirajućih aktivnosti ujutro može biti korisnije od pregledavanja sadržaja na društvenim mrežama.

Istraživanje objavljeno u časopisu Neurobiology of Aging pokazalo je da mentalno zahtjevne jutarnje aktivnosti povećavaju kognitivnu rezervu i mogu usporiti slabljenje kognitivnih sposobnosti povezano sa starenjem.

Čitanje knjiga i rješavanje zagonetki neke su od aktivnosti koje možete uključiti u jutarnju rutinu.

Ne pretjerujte s dodacima prehrani

Brojni dodaci prehrani obećavaju usporavanje starenja, bolji izgled i zdravlje, no za mnoge od njih nema dovoljno znanstvenih dokaza.

Među dodacima čije su potencijalne zdravstvene koristi bolje istražene izdvajaju se vitamin D, magnezij, omega-3 masne kiseline i kreatin.

Vitamin D često se preporučuje tijekom zimskih mjeseci, magnezij može pomoći u regulaciji sna i stresa, dok se omega-3 masne kiseline povezuju sa smanjenjem upalnih procesa i boljim metaboličkim zdravljem.

Sve više istraživanja upućuje i na potencijalne koristi kreatina za zdravlje mozga, kognitivne sposobnosti, mišićnu snagu i oporavak nakon tjelesne aktivnosti.