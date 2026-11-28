Niska procijepljenost
WHO upozorava na povratak zarazne bolesti: Posebno zabrinjava stanje u našem susjedstvu
Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorila je u petak da bi se ospice mogle vratiti unatoč oštrom padu broja smrtnih slučajeva od te bolesti od 2000. godine.
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U svojem godišnjem izvješću o ospicama zdravstvena agencija UN-a ukazala je na slabljenje imuniteta na američkom kontinentu i niske stope procijepljenosti u dijelovima Europe.
WHO je prošle godine zabilježio 59 velikih epidemija ospica diljem svijeta.
Procjenjuje se da je zaraženo 9,8 milijuna ljudi, što je pad od 74 posto u odnosu na 2000. godinu, te da je umrlo 72.000 ljudi, što je pad od 91 posto.
WHO je u izjavi opisao kao zabrinjavajuće to što su SAD, Meksiko i Bolivija nedavno izgubili status zemalja bez ospica.
„Ospice ne opraštaju samozadovoljstvo. Zemlje koje su ih bile iskorijenile sada gube taj status. Iskorjenjivanje nije cilj na kraju utrke. Od bolesti se mora štititi, s dvije doze cjepiva za svako dijete, posvuda”, poručio je glavni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus.
U SAD-u je ministar zdravstva Robert F. Kennedy Jr. u više navrata izrazio sumnju u cijepljenje.
WHO je također istaknuo iznimno niske stope cijepljenja protiv ospica u nekim europskim zemljama. Baza podataka WHO-a pokazuje, primjerice, stopu procijepljenosti prvom dozom od 13 posto za Crnu Goru – znatno ispod globalnog prosjeka od 84 posto. Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Srbija i Rumunjska također su znatno ispod prosjeka.
Liječnička udruženja u jugoistočnoj Europi žale se da dijelovi stanovništva odbijaju cijepiti svoju djecu zbog nepovjerenja potaknutog dezinformacijama. Udruženja također ističu ulogu društvenih mreža u širenju teorija zavjere.
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