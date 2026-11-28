Blagdanski kviz
KVIZ / Koliko dobro poznajete hrvatske božićne običaje?
Božić u Hrvatskoj nezamisliv je bez mirisa kolača, ukrašenog drvca, božićne pšenice i brojnih običaja koji se prenose generacijama. No, znate li zašto se nekada u kuću unosila slama, što je zapravo badnjak i tko su kolendari? Pripremili smo deset pitanja o hrvatskim božićnim običajima, od kojih su neki i danas dio blagdanske tradicije, dok su drugi gotovo zaboravljeni. Provjerite koliko ih dobro poznajete!
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