Open AI / ChatGPT

Božić u Hrvatskoj nezamisliv je bez mirisa kolača, ukrašenog drvca, božićne pšenice i brojnih običaja koji se prenose generacijama. No, znate li zašto se nekada u kuću unosila slama, što je zapravo badnjak i tko su kolendari? Pripremili smo deset pitanja o hrvatskim božićnim običajima, od kojih su neki i danas dio blagdanske tradicije, dok su drugi gotovo zaboravljeni. Provjerite koliko ih dobro poznajete!

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