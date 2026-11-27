od 1. prosinca
Europska zemlja zatvara granicu s Rusijom: "Moramo odgovoriti"
Estonija je otvorila veleposlanstva u Bakuu i Erevanu kako bi ojačala strateške veze s Južnim Kavkazom. Estonski ministar vanjskih poslova Margus Tsahkna tijekom posjeta azerbajdžanskoj prijestolnici potvrdio je da će ta baltička država 1. prosinca zatvoriti granicu s Rusijom.
Estonija će 1. prosinca zatvoriti granicu s Rusijom, potvrdio je u petak u Bakuu ministar vanjskih poslova Margus Tsahkna, istaknuvši: "Nismo sretni zbog toga, ali moramo odgovoriti i zaštititi Europu."
Govoreći novinarima na službenom otvaranju estonskog veleposlanstva u glavnom gradu Azerbajdžana, Tsahkna je rekao da je odluka njegove zemlje odgovor na sve veću zabrinutost za sigurnost zbog ruskih aktivnosti usmjerenih protiv europskih zemalja.
Upozorio je da se Estonija, koja graniči s Rusijom, također suočava s porastom ruskih sabotaža i napada usmjerenih protiv Europe, javlja Euronews.
Tsahkna je doputovao u Baku u trenutku kada Estonija jača svoju diplomatsku prisutnost na Južnom Kavkazu, opisavši otvaranje novog veleposlanstva kao dugoročnu predanost suradnji.
"Svako veleposlanstvo za nas ima golemu vrijednost", rekao je, opisavši odluku o otvaranju diplomatskog predstavništva u Azerbajdžanu kao "dobro promišljenu".
"Naši narodi imaju dugu zajedničku povijest, slične poglede, brojne osobne veze, ali i zajedničke izazove i interese na svjetskoj razini", rekao je Tsahkna.
Dodao je da je sastanak međuvladinog povjerenstva održan početkom ovog mjeseca pridonio usmjeravanju suradnje prema konkretnim projektima koji uključuju javne institucije i privatne tvrtke.
Trgovina energentima i razvoj Srednjeg koridora
Tsahkna je rekao da su uloga Azerbajdžana u regionalnoj i europskoj energetskoj sigurnosti, kao i razvoj Srednjeg koridora koji povezuje Aziju i Europu, među ključnim interesima Estonije.
"U Azerbajdžanu vidimo veliku priliku da naučimo kako upravljate energetskim sektorom", rekao je ministar vanjskih poslova.
Prema riječima estonskog ministra, povijesni mirovni proces i normalizacija odnosa između Azerbajdžana i Armenije otvaraju nove perspektive diljem Južnog Kavkaza, regije u kojoj je donedavno dominirala Rusija.
Estonija je ranije ove godine otvorila veleposlanstvo i u Armeniji, čime je pokazala strateški interes za jačanje diplomatske prisutnosti u objema zemljama, ali i u široj regiji.
Tsahkna je istaknuo interes Estonije za digitalizaciju, umjetnu inteligenciju i druge tehnološke sektore u Azerbajdžanu, kao i za prilike koje proizlaze iz širenja globalnih trgovinskih partnerstava Europske unije.
Nakon bilateralnog sastanka s azerbajdžanskim predsjednikom Ilhamom Alijevim, estonski ministar vanjskih poslova rekao je da je EU zainteresiran za razvoj konkretnije i dugoročne suradnje s Azerbajdžanom, posebno u području trgovine, energetike i regionalne povezanosti.
"Estonija svakako podupire proces liberalizacije viznog režima između Azerbajdžana i Europske unije", rekao je Tsahkna.
U svojem se obraćanju osvrnuo i na turizam i obrazovanje, pozivajući na jačanje obrazovnih veza i kontakata među građanima, dolazak većeg broja azerbajdžanskih studenata u Estoniju te razvoj turizma između dviju zemalja.
"Vrlo nam je drago što u Estoniji možemo ugostiti sve više vaših studenata i građana, ali i vidjeti sve više Estonaca koji dolaze u Azerbajdžan", rekao je.
Ukrajina ostaje u središtu sigurnosnih razgovora
Tsahkna je rekao da je u Baku stigao izravno iz Kijeva, istaknuvši da je "posljednje noći koju sam ondje proveo Kijev bio izložen snažnim napadima balističkim projektilima". Dodao je da su događanja u različitim regijama međusobno povezana.
Estonija, koja snažno podupire Ukrajinu, sljedeće će godine zajedno s tom ratom pogođenom zemljom biti domaćin Konferencije o obnovi Ukrajine.
Prema dostupnim informacijama, vrijednost pomoći Azerbajdžana premašila je 50 milijuna dolara (45,6 milijuna eura), a prva pošiljka humanitarne pomoći, koja je uključivala hranu i lijekove, stigla je neposredno nakon početka ruske invazije na Ukrajinu početkom 2022. godine.
Osim toga, azerbajdžanska državna naftna kompanija SOCAR ima benzinske postaje diljem Ukrajine na kojima osigurava besplatno gorivo za vozila hitnih službi.
Tsahkna je naglasio važnost međunarodne pomoći kako bi Ukrajina prebrodila nadolazeću zimu te zahvalio Azerbajdžanu na humanitarnoj potpori koju pruža ratom pogođenoj zemlji.
Azerbajdžanski ministar vanjskih poslova Džejhun Bajramov istaknuo je sve snažniju suradnju dviju zemalja.
Otvaranje estonskog veleposlanstva dolazi u vrijeme intenzivne suradnje Europske unije i zemalja Južnog Kavkaza u području diversifikacije izvora energije, prometne povezanosti i regionalne sigurnosti.
Za Tallinn je produbljivanje odnosa s Bakuom dio širih nastojanja da ojača veze s regijom koja je sve više povezana s gospodarskim i geopolitičkim prioritetima Europe.
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