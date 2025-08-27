U lažnim člancima navodi se da ministar Primorac preporučuje ulaganje hrvatskim građanima putem tih platformi te da je riječ o koraku prema stvaranju inkluzivnog gospodarstva. Nadalje, lažno se tvrdi da su te platforme razvijene uz potporu Privredne banke Zagreb (PBZ) i Hrvatskog telekoma (HT) te uz partnerstvo Hrvatske elektroprivrede (HEP), kako bi se objavi dao dodatni, ali lažni kredibilitet.