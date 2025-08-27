Milanović pozvao Vladu da pokrene postupak za priznavanje Palestine

Na sastanku u Uredu predsjednika Republike razgovarali su o situaciji u Gazi koja je već mjesecima, a posebno zadnjih dana, izložena brutalnim napadima izraelske vojske. Predsjednik Milanović najoštrije je osudio napade izraelske vojske na civile u Gazi i najavljenu akciju vojnog zauzimanja i okupacije Gaze. Okupacija Gaze ničim se ne može opravdati, smatra predsjednik Milanović. Kao ustavni sukreator hrvatske vanjske politike, prenio je ministrici Aghabekian svoj stav kako je jedino pravedno rješenje rata u Gazi priznanje postojanja dviju država, Izraela i Palestine.