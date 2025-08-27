Oštro i o premijeru
Damir Bakić: U Benkovcu se dogodila svinjarija prvog reda
Damir Bakić, saborski zastupnik iz redova Možemo gostovao je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarao o događajima u Benkovcu.
Kako odgovarate na komentare da su SDP i Možemo prespavali ljeto?
"Ne bih se složio, rekao bih da u ovom vremenu u kojem Sabor ne zasjeda i u kojem su nama bila ograničena sredstva javnog djelovanja reagirali jako aktivno i na dnevnoj bazi. Pisao sam oko slučaja Benkovac i saborskom odboru za obrazovanje, a moja kolegica Draženka Polović odboru za veterane. Ne isključujem da će na početku jesenskog zasjedanja neki zastupnici pokazati što misle o pozdravu ZDS."
Komentar na Benkovac
"Tamo se dogodilo nasilje, nedopustivo kolektivno nasilje, gdje je grupa nasilnika vodeći se nekom svojom ideologijom sebi uzela za pravo da određuje tko i što može biti prisutno u javnom prostoru. I što je najtragičnije u tome su uspjeli, spriječili su održavanje tog festivala. To je skandal prvog reda, svinjarija prvog reda, sramota i za naše društvo i za našu državu, pogotovo za državu.
Kad se to dogodilo bila je apsolutno nužna energična, hitna osuda državnog vrha; od premijera Plenkovića i ministara, predsjednika Sabora Jandrokovića, predsjednika Milanovića. Nažalost, te su reakcije izostale. Ministrica Nina Obuljen Koržinek je ministrica u vladi koja snosi vrlo veliku odgovornost za ovaj crni val koji nas preplavljuje."
"Kad premijer nas naziva sitnežom, prva asocijacija mi je stoka sitnog zuba. Svjedočimo otvorenom ili slabo prikrivenom simpatiziranju ustaškog režima", naglašava Bakić.
Dotaknuo se i predsjednika Sabora. "Jandroković je mnogo puta izveo različite vrste slaloma, pa će i ovog puta još jedan. Nedavno je u Saboru na pozdrav Za dom spremni reagirao na način da je svatko ima pravo na svoje mišljenje i da to ne zaslužuje čak ni opomenu. Sad će to osuditi, kao da se ono prije nikada nije dogodilo".
