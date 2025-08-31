Oglas

Zamućenje vode

Upozorenje za vrgoračko područje: Voda za piće mora se prokuhavati

author
Hina
|
31. kol. 2025. 10:24
14.02.2019., Mace - Voda iz slavina na podrucju pet zagorskih opcina i tri grada od srijede nije za pice. "nPhoto: Marko Prpic/PIXSELL
Marko Prpic/PIXSELL

Zbog velike količine kiše koja je dva dana padala na širem vrgoračkom području, nagli dotok podzemnih voda uzrokovao je zamućenje vode na izvorištima Banja i Butina iznad propisanih vrijednosti pa se preporučuje prokuhavanje vode za piće.

Oglas

"Komunalno Vrgorac", koje upravlja vodoopskrbnim sistemom, preporučuje mjeru predostrožnosti prokuhavanja vode za piće za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu te stariju populaciju.

Iz tvrtke poručuju i da se situacija u vodoopskrbnom sustavu kontinuirano prati te će potrošači o svim promjenama biti pravovremeno obaviješteni i zahvaljuju građanima na razumijevanju.

Velike količine kiše stvorile su poteškoće i na nekim prometnicama na kojima su se stvorili nanosi zemlje i gliba, te na cestama ima polomljenih grana drveća pa se vozači pozivaju na oprez

Teme
Vrgorac kiša voda za piće

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ