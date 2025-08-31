Upozorenje za vrgoračko područje: Voda za piće mora se prokuhavati

Zbog velike količine kiše koja je dva dana padala na širem vrgoračkom području, nagli dotok podzemnih voda uzrokovao je zamućenje vode na izvorištima Banja i Butina iznad propisanih vrijednosti pa se preporučuje prokuhavanje vode za piće.
"Komunalno Vrgorac", koje upravlja vodoopskrbnim sistemom, preporučuje mjeru predostrožnosti prokuhavanja vode za piće za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu te stariju populaciju.
Iz tvrtke poručuju i da se situacija u vodoopskrbnom sustavu kontinuirano prati te će potrošači o svim promjenama biti pravovremeno obaviješteni i zahvaljuju građanima na razumijevanju.
Velike količine kiše stvorile su poteškoće i na nekim prometnicama na kojima su se stvorili nanosi zemlje i gliba, te na cestama ima polomljenih grana drveća pa se vozači pozivaju na oprez
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
