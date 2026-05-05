Tomašević najavio novi megaprojekt: "Ovo je nakon 45 godina prvi most na zapadu grada"

Na današnjoj konferenciji za medije u gradskoj upravi, gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević najavio je realizaciju jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u posljednjih nekoliko desetljeća – izgradnju prvog novog mosta na zapadu Zagreba nakon 45 godina, te tek trećeg preko rijeke Save s tramvajskom prugom u cijelom gradu.
“Procijenjena vrijednost projekta je 140 milijuna eura bez PDV-a. Imovinsko-pravni odnosi su gotovo u potpunosti riješeni te se na jesen očekuje i konačni izgled mosta. Riječ je o strateški ključnom zahvatu koji će omogućiti širenje tramvajske mreže, uključujući prometno povezivanje s budućom Nacionalnom dječjom i Sveučilišnom bolnicom u Blatu”, istaknuo je gradonačelnik Tomislav Tomašević, stoji u priopćenju Grada Zagreba.
Most će biti duljine 625 metara i 38 metara širine s četiri prometne trake, tramvajskom prugom, pješačkom i biciklističkom infrastrukturom, a povezat će Trešnjevku – jug i Novi Zagreb – zapad u koridoru produžene Vrapčanske ulice, dodaje se.
Imenovan je ocjenjivački sud koji čini deset članova, redom vrhunskih stručnjaka iz područja građevinarstva, prometa, arhitekture i urbanizma, koji će osigurati da Zagreb dobije most koji nije samo funkcionalan, nego i njegov prepoznatljiv simbol.
Slijedi provedba natječaja te pregovarački postupak za izradu idejnog projekta, ishođenje lokacijske dozvole, a potom i realizacija kroz model „design & build“. Početak radova očekuje se sredinom 2028. godine, poručili su iz gradske uprave.
"Bitno nam je povući tramvaj preko mosta i ovo će biti treći most preko kojeg će ići tramvaj. To nam je i strateški bitno zbog bolnice u Blatu", poručio je gradonačelnik.
"Natječaj za novi idejni projekt bit će otvoren do kraja rujna, a do listopada očekujemo da će i to biti gotovo te očekujemo što prije početak gradnje što očekujemo da će izgradnja mosta početi sredinom 2028. godine", rekao je Tomašević.
Što se tiče financiranja, od 140 milijuna eura financirat će se iz proračuna i putem kredita, a tražit će se i sufinanciranje iz europskih fondova, ako će to biti moguće.
