Građani bijesni zbog propadanja nekadašnje žile kucavice, evo kako bi je obnovili

Jedni zazivaju više sadržaja i manje prometa, drugi žele pretvaranje Ilice u zonu pješaka, tramvaja i ugostiteljskih sadržaja
Prazni lokali, oronule fasade, zatvoreni izlozi i zgrade koje godinama čekaju obnovu ponovno su otvorili pitanje propadanja Ilice jedne od najpoznatijih zagrebačkih ulica. Rasprava se posljednjih dana proširila društvenim mrežama nakon objave fotografija zapuštenih dijelova Ilice na Redditu, gdje su se Zagrepčani raspisali o tome zašto centar grada izgleda sve lošije, prenosi Večernji list.
"Nekada je Ilica bila žila kucavica malih obrtnika u Zagrebu. Sada su ih zamijenili veliki shopping centri, a ove zgrade zjape prazne i zapuštene“, napisao je jedan korisnik.
Mnogi kao glavni razlog navode kombinaciju skupih najmova, odlaska malih obrta i komplicirane obnove starih zgrada. "Danas se jednostavno ne isplati imati mali biznis, a i pretpostavljam da su cijene najma u centru poremećene“, komentirao je jedan Zagrepčanin. Drugi upozoravaju da problem nije samo u Ilici.
"Cijeli grad je zapušten, ne samo Ilica“, jedan je od komentara koji je skupio velik broj reakcija, drugi; "Jer smo stoka". Pojedini građani smatraju da je dodatni problem i to što su mnoge zgrade pod zaštitom konzervatora, pa je obnova iznimno skupa i spora.
"Stanari uglavnom ignoriraju činjenicu da su sami odgovorni za održavanje svoje imovine, a sa strane države i lokalnih vlasti nema interesa da ih se na to natjera“, napisao je jedan korisnik, dok drugi dodaje:
"Ne mogu jer čekaju mjesecima da se konzervatori dogovore je li odabrana žuta boja fasade dovoljno austrougarski žuta“. Dio komentatora smatra da je centar Zagreba izgubio život otvaranjem velikih trgovačkih centara na periferiji. "Ilica je pripala kad su se počeli otvarati shopping centri i tako je ostala“, stoji u jednom od komentara.
Pojavili su se i prijedlozi kako vratiti život ulici. Jedni zazivaju više sadržaja i manje prometa, drugi žele pretvaranje Ilice u zonu pješaka, tramvaja i ugostiteljskih sadržaja. "Centar grada bi trebao predstavljati zabavu“, napisao je jedan korisnik, predlažući više restorana, kulturnih sadržaja i mjesta za druženje po uzoru na velike europske i japanske gradove.
