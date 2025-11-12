"U evidenciji potrošnje dolazimo do toga da 90 posto lijekova koji se potroše pokriva i plaća HZZO. 10 posto lijekova ne plaća HZZO. U lijekove koje ne plaća HZZO mogu ući i lijekovi koji nisu na recept, ali određeni terapeut misli da bi neki lijek bio dobar i pacijent ga sam kupi, to su rijetki slučajevi. U potrošnju bez recepta ulaze lijekovi protiv bolova, lijekovi za temperaturu, lijekovi za respiratorne infekcije, kreme. 10 posto tih lijekova ne pokriva HZZO. Svaki lijek je bitan, ali HZZO pokriva sve bitne lijekove. Pokrivenost lijekova je dobra, ali to košta", odgovara Draganić.