DUGOROČAN PROBLEM
U EU vlada kritična nestašica stotinjak lijekova. Pitali smo HALMED kako je u Hrvatskoj
Europski revizorski sud (ECA) priopćio je ovih dana da su nedavno provedenim revizijama utvrđene nestašice nemalog broja lijekova diljem Europske unije. To stanje na tržištu lijekova ECA je opisao kao "kroničnu glavobolju".
Prema priopćenju ECA-a, u razdoblju od 2022. do 2024. godine svih 27 članica EU-a izvijestile su o kritičnom nedostatku 136 lijekova, uključujući antibiotike i lijekove koji se koriste za liječenje srčanog udara. Pod "kritičnim nedostatkom" podrazumijeva se da na tržištu nema ni dostupne alternative tim lijekovima.
Uzrok tomu djelomično leži u problemima u lancima opskrbe te prevelikom oslanjanju Europe na Aziju kada je riječ o ključnim komponentama lijekova. Primjerice, EU u cijelosti ovisi o Aziji za obične lijekove protiv bolova kao što su paracetamol i ibuprofen.
Uz podatak da je protekle dvije godine nestašica lijekova u EU dosegla rekordne razine, ECA je u rujnu iznijela zaključak da će "nestašice ključnih lijekova vjerojatno biti nastavljene i u budućnosti".
"Kod nas nema kritične nestašice ijednog lijeka"
Slijedom toga, upitali smo Hrvatsku agenciju za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) kakva je trenutno opskrba i vlada li kritična nestašica pojedinih lijekova i na domaćem tržištu.
"U Republici Hrvatskoj trenutačno nije zabilježena nijedna kritična nestašica lijeka te za sve lijekove s prijavljenim poremećajem u opskrbi postoje dostupne zamjenske terapije", odgovorili su.
Dodaju kako HALMED na području praćenja dostupnosti terapijski ključnih lijekova aktivno surađuje s nositeljima odobrenja, veleprodajama te s dionicima unutar EU regulatorne mreže za dostupnost lijekova, kao što su Europska agencija za lijekove (EMA) i Mreža nacionalnih agencija za lijekove.
Kojih lijekova najčešće manjka?
"Iako bilježimo privremene nestašice pojedinih lijekova iz različitih terapijskih skupina, za njih su dostupne zamjenske terapije na našem tržištu ili se, u slučaju njihove nedostupnosti, nabavljaju putem preraspodjele zaliha istog ili zamjenskog lijeka s tržišta druge države članice Europske unije, čime se pacijentima osigurava pristup potrebnoj terapiji", napominju u HALMED-u.
Nekoliko je vrsta lijekova za koje se najčešće prijavljuju nestašice, kažu u HALMED-u. To su lijekovi s djelovanjem na krv i krvotvorne organe, lijekovi za liječenje sustavnih infekcija, citostatici, lijekovi s djelovanjem na živčani sustav i lijekovi s djelovanjem kardiovaskularni sustav.
"Razlozi nestašica su u većini slučajeva kašnjenja u proizvodnji i poteškoće u kanalima distribucije lijeka", pojašnjavaju.
Što kada ponestane nekog lijeka?
U HALMED-u naglašavaju kako sam broj prijava nestašica nije mjerilo opskrbljenosti tržišta.
"Prilikom zaprimanja prijave nestašice lijeka HALMED evaluira njezinu kritičnost kroz dva ključna parametra: dostupnost drugih, istovrijednih opcija liječenja kojima se zadovoljavaju potrebe pacijenata i terapijska primjena lijeka (odobrene indikacije, rizik od izostanka liječenja). Ako se nestašica okarakterizira kao kritična, HALMED u suradnji s nositeljima odobrenja i veleprodajama provodi plan smanjenja utjecaja nestašice na kontinuiranu opskrbu tržišta lijekovima te provodi sve predviđene zakonske mehanizme za premošćivanje nestašica."
Povremene i kratkotrajne nestašice svih skupina lijekova moguće su i zbog kompleksnosti farmaceutske proizvodnje i niza čimbenika u lancima opskrbe.
"No kroz svakodnevnu komunikaciju nadležnih dionika pacijentima se nastoji osigurati odgovarajuća terapija za što postoje i zakonski mehanizmi", poručuju iz HALMED-a.
Dva mehanizma za slučaj nestašice
Jedan od tih zakonskih alata za premošćivanje nestašica je mehanizam izvanrednog unosa, odnosno uvoza lijeka u slučaju ugroženosti javnog zdravlja kojim HALMED daje suglasnost za unos ili uvoz lijeka koji nema odobrenje za stavljanje u promet u Hrvatskoj, ali je odobren i prošao je potrebne provjere u drugoj državi. U tom postupku, HALMED-u zahtjev za izdavanje suglasnosti podnosi veleprodaja lijekova temeljem pojedinačnog liječničkog recepta ili izjave zdravstvene ustanove o potrebi za nabavkom lijeka.
Drugi takav mehanizam je davanje suglasnosti za izuzeće od obveze opremanja lijeka na hrvatskom jeziku. U tom slučaju lijek se stavlja u promet u pakiranju i s uputom na jeziku zemlje iz koje je nabavljen jer bi dugotrajan postupak prijevoda i tiskanja upute znatno usporio postupak nabave lijeka. Liječnici koji propisuju takav lijek i ljekarnici koji ga izdaju trebaju pacijentu dati potpune informacije o lijeku, koje se inače nalaze u uputi.
U prometu više od 3.500 lijekova
Na hrvatskom tržištu u prometu je više od 3.500 lijekova i svaki se u nekom trenutku može naći u nestašici, napominju u HALMED-u. Niz je razloga tomu: od povećane potražnje uslijed sezonskog porasta oboljenja, preko problema u isporuci sirovina i poteškoća u proizvodnji do složenijih geopolitičkih zbivanja koja mogu utjecati na poslovanje farmaceutske industrije.
Od početka godine pa do 1. listopada HALMED je dao 237 odobrenja za stavljanje lijekova u promet kroz nacionalni postupak, postupak međusobnog priznavanja i decentralizirani postupak te 94 odobrenja kroz centralizirani postupak u EU u kojem odobrenje, koje važi za sve članice Unije, daje Europska komisija.
U istom razdoblju HALMED je ukinuo odobrenja za 133 lijeka kroz nacionalni postupak te 14 odobrenja kroz centralizirani postupak na razini EU-a.
