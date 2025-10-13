U EU vlada kritična nestašica stotinjak lijekova. Pitali smo HALMED kako je u Hrvatskoj

Drugi takav mehanizam je davanje suglasnosti za izuzeće od obveze opremanja lijeka na hrvatskom jeziku. U tom slučaju lijek se stavlja u promet u pakiranju i s uputom na jeziku zemlje iz koje je nabavljen jer bi dugotrajan postupak prijevoda i tiskanja upute znatno usporio postupak nabave lijeka. Liječnici koji propisuju takav lijek i ljekarnici koji ga izdaju trebaju pacijentu dati potpune informacije o lijeku, koje se inače nalaze u uputi.