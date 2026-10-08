USKOK U AKCIJI
USKOK istražuje spornu zamjenu zemljišta u Čepinu: Oglasio se načelnik općine
Načelnik općine Čepin Dražen Tonkovac izjavio je u četvrtak da se u postupku zamjene općinskog zemljišta sa zemljištem tvrtkom Albatros, koja je navodno predmet istrage Uskoka i policije, općina nije ogriješila o zakon niti je oštećen općinski proračun.
Prema medijskim napisima izvidima Uskoka i policije, među ostalima, obuhvaćeni su članovi "čepinske skupine" Dragan Baković - Bambur, Stipe Barišić Moljac, njegov sin, nekadašnji nogometni reprezentativac Borna Barišić, poduzetnik Damir Ivić te načelnik Tonkovac.
Prema neslužbenim informacijama tvrtka Albatros je općini prepustila zemljište s teniskim igralištem u Čepinu površine 7300 metara kvadratnih, a zauzvrat su od općine dobili 20.300 metara kvadratnih oranice u gospodarskoj zoni Čepin, a obje površine su, unatoč razlici u veličini, procijenjene na skoro istu vrijednost.
U izjavi novinarima Tonkovac je ustvrdio da su općina i ta tvrtka prije godinu i pol dana sklopili ugovor o zamjeni zemljišta, s obzirom da je općina, u sklopu europskog ITU mehanizma i urbane aglomeracije grada Osijeka, odlučila krenuti u realizaciju projekta sportsko-rekreacijskog centra, vrijednog 3,5 milijuna eura, kod stadiona NK Čepin.
Ističe da je općini stoga bilo potrebno zemljište koje nije bilo u općinskom vlasništvu pa su krenuli u pregovore oko zemljišta, koje se sada smatra spornim te je, nakon nekoliko godina, to ipak dogovoreno jer bez toga ne bi bilo provedbe projekta Sportsko-rekreacijskog centra Čepin.
Na upit novinara zbog čega su zemljišta procijenjena na skoro istu vrijednost, iako je općinsko zemljište u gospodarskoj zoni tri puta veći od zemljišta tvrtke Albatros kod stadiona Tonkovac kaže da je tijekom pregovora obavljeno nekoliko takvih procjena, jer se tvrtka žalila na prvu procjenu, u kojoj nije bio uvršten objekt na njihovom zemljištu, koji tada nije imao uporabnu dozvolu.
'Zamjena zemljišta bila je jedino rješenje'
"Zadnja procjena zemljišta bila je 430 ili 450 tisuća eura, općina ta sredstva nije imala, jer smo bili u realizaciji projekta nastavno-sportske dvorane, vrijedne šest milijuna eura".
Stoga je zamjena zemljišta bila jedino rješenje, pogotovo jer se zemljišta u našoj gospodarskoj zoni nisu prodavala na način na koji smo očekivali, pojašnjava Tonkovac.
Da se tvrtka Albatros, dodao je, odlučila kupiti zemljište u gospodarskoj zoni, ne bi ga kupili za 450 tisuća eura, već za 150 tisuća eura, sa svim uračunatim olakšicama koje nudi općina Čepin pa stoga smatra da je općina Čepin u ovom slučaju dobro prošla.
Tonkovac drži da se općina u ovom postupku nije ogriješila o zakon niti oštetila javni novac i da su provedene sve propisane procedure.
Općinsko vijeće odlučilo je da se ide u zamjenu zemljišta, proveden je javni natječaj na koji se javila tvrtka Albatros.
Natječajno povjerenstvo je odlučilo da je njihova ponuda najpovoljnija a Općinsko vijeće je donijelo odluku o prihvaćanju zamjene zemljišta, a ovo nije jedini takav slučaj na području ove općine, navodi načelnik općine Čepin Dražen Tonkovac.
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