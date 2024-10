USKOK ostao bez glasnogovornika. A Vlada je tražila da bolje komuniciraju

Podijeli :

USKOK, elitni tužiteljski ured za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala ostao je bez glasnogovornika. To radno mjesto nedavno je, prema informacijama N1, ostalo prazno. USKOK je imao glasnogovornike od svog osnutka, no sada je očito procijenjeno da to više nije potrebno.

USKOK na pitanje N1 nije odgovorio, odnosno nisu nam objasnili tko je donio odluku o ukidanju te radne pozicije, te kada je točno mijenjana sistematizacija radnih mjesta, niti zašto im više ne treba glasnogovornik. Dvaput smo ponovili upit USKOK-u o ovoj promjeni, no odgovor nismo dobili. Pitali smo i Ministarstvo uprave, pravosuđa i digitalne transformacije što se događa s odnosima s javnošću u USKOK-u, ali ni od njih nije stigao odgovor.

Novi natječaj

U međuvremenu je USKOK raspisao natječaj za višeg stručnog savjetnika koji bi trebao imati završen studij novinarstva ili politologije. U natječaju se ne spominju odnosi s javnošću, no izvjesno je da bi upravo taj novi zaposlenik trebao savjetovati čelne ljude USKOK-a o odnosima s medijima.

Kandidat mora imati najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, a birat će ga komisija koju će osnovati sam ravnatelj.

Inače, USKOK trenutno vodi obnašatelj dužnosti ravnatelja USKOK-a Sven Mišković kojeg je na tu poziciju postavio novi glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Što on osobno misli o odnosima s medijima pokazao je zabranom državnim odvjetnicima da daju izjave nakon sudskih ročišta. Tu je odluku donio još ljetos. Objašnjavao je tada kako bi informacije o događajima na sudu trebali davati glasnogovornici suda, no zašto je baš on promijenio višegodišnju praksu, nije otkrio.

To ušutkavanje DORH-a i USKOK-a stiglo je iako je premijer Andrej Plenković u više navrata poručio svim tijelima kaznenog progona da ako imaju nešto javno reći “stanu pred mikrofone i to objasne”.

I bivši ministar pravosuđa Ivan Malenica je u ime Vlade lani podržao bolje komuniciranje iz DORH-a.

“S obzirom na interes javnosti za rad Državnog odvjetništva i potrebu jačanja povjerenja i razumijevanja nadležnosti u Vladi smatraju da DORH treba redovito komunicirati o svom radu, pogotovo kada se radi o složenim predmetima i predmetima od velikog interesa javnosti”, izjavio je tada ministar.

Hoće li USKOK pronaći novog višeg stručnog savjetnika za medije i kako će s njim komunicirati trebalo bi se vidjeti uskoro.

