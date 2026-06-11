Habijan: Uskok puno dulje istražuje Šimunića nego što traju njegova navodna istraživanja sportskih saveza

"Kod oporbe, a pogotovo kod gospodina Dončića, je problem što oni nemaju nikakvi sadržaj. Jedini sadržaj koji vidimo već dulje vrijeme je samo čisto klevetanje i vrijeđanje. I baš o to smo imali primjer vidjeti i neki dan od kolegice Benčić koja je nazvala sve nas u HDZ-u stokom. Nakon toga nije uslijedila nikakva isprika. Smatram da to nije normalno i prihvatljivo", rekao je.