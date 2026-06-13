Pavlekov laptop otkrio: Novac su izvlačili punih 25 godina

"Dobit ćeš sve liste, ali će sve liste do dobiti i javnost. Ne mislim ti polagati račune, ali ti sad polažem račune i sve račune sam ja odobravao. Moj kompjutor ima 122.000 dokumenata, zato me prestanite gaziti i blatiti", govorio je Pavlek preko telefona predsjedniku HSS-a Mihi Glaviću, prenosio je Jutarnji list.