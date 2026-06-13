PREOKRET
Pavlekov laptop otkrio: Novac su izvlačili punih 25 godina
USKOK bivšeg direktora alpskih reprezentacija u Hrvatskom skijaškom savezu, Vedrana Pavleka, tereti da je organizirao zločinačku organizaciju koja je 11 godina preko fiktivnih računa izvukla oko 30 milijuna eura iz saveza. No, čini se da je izvlačenje novca trajalo puno duže.
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Kako ekskluzivno doznaje Ivan Pandžić iz 24 sata, istražitelji imaju dokaze da je izvlačenje novca trajalo čak 25 godina.
Do tih su saznanja došli pregledom Pavlekova laptopa. Navodno je sve krenulo još 2001. godine, a iznos koji je otada izvučen iz saveza još nije poznat.
"Dobit ćeš sve liste, ali će sve liste do dobiti i javnost. Ne mislim ti polagati račune, ali ti sad polažem račune i sve račune sam ja odobravao. Moj kompjutor ima 122.000 dokumenata, zato me prestanite gaziti i blatiti", govorio je Pavlek preko telefona predsjedniku HSS-a Mihi Glaviću, prenosio je Jutarnji list.
Pavlek je dodao: "Znači, ima unatrag 20 godina, a ja sam to šutio i čuvao i sebe. Unutar 20 godina sam ispostavio liste. 20 godina. Je l’ me razumiješ?"
USKOK će, pišu 24 sata, ispitati sve što nije otišlo u zastaru.
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