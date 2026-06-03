"NE možemo ostati nijemi"
Poruka sindikata Ministarstvu: Odgovornost uvijek počinje na vrhu
Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika i Sindikat pravosudne policije poručili su u srijedu da odgovornost uvijek počinje na vrhu, reagirajući na navodne izjave iznesene na sastanku u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije prema kojima su "službenici nekompetentni".
Iz Sindikata pravosudne policije u srijedu su poručili kako "ne mogu ostati nijemi" nakon medijskih objava o sadržaju zapisnika sastanka u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije i na poruke koje su navodno iznosili pojedini rukovoditelji o vlastitim zaposlenicima.
"Ako su točni navodi da su službenici opisivani kao 'nekompetentni', da u državnu službu dolaze “samo oni koje nitko ne želi” te da ih “treba više lupati po prstima”, postavljamo jednostavno pitanje - tko je odgovoran za takvo stanje", ističe se u reakciji Sindikata pravosudne policije.
Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH (SDLSN) upozorio je dan ranije da je zapisnik sa sastanka Savjeta za upravljanje rizicima, koji je javnost u utorak imala priliku pročitati, izazvao brojne reakcije među državnim službenicima i namještenicima.
Pojašnjavaju i da je Ministarstvo naknadno opovrgnulo sadržaj zapisnika i izjavilo da se radi o zlonamjernom pokušaju obmane javnosti te nemaju razloga osporavati službeno očitovanje Ministarstva.
Međutim, SDLSN ističe kako "ostaje činjenica da se velik broj državnih službenika i namještenika nakon objave tog sadržaja osjetilo povrijeđenima" i to "ne samo zbog dokumenta već zbog toga što mnogim građanima takvi omalovažavajući navodi djeluju uvjerljivo".
Napominju i kako pravo pitanje u ovom trenutku nije tko je sastavio zapisnik, nego zašto država nije poželjan poslodavac jer je javnost prepoznala da "u državnu službu dolaze samo oni koje nitko ne želi".
Vrijeme je da se postavi pitanje odgovornosti ako državna služba više nije poželjan poslodavac
Drže kako je krajnje vrijeme da se postavi pitanje odgovornosti za upravljanje sustavom, određivanje kadrovske politike i za odlučivanje o plaćama ako su državni službenici toliko nekompetentni, ako nema kvalitetnih ljudi i ako državna služba više nije poželjan poslodavac.
Zaključuju i da odgovorni "sigurno nisu državni službenici" te poručuju kako godinama upozoravaju da državna služba ostaje bez ljudi te umjesto podcjenjivanja službenika, očekuju odgovore zašto su godinama ignorirana upozorenja o nedostatku kadra i zašto se odgovornost ponovno pokušava prebaciti na one koji posljedice takvih politika svakodnevno saniraju vlastitim radom.
Problem nisu državni službenici. Problem je što sustav godinama troši ljude brže nego što ih može zadržati", poručili su.
Sindikat pravosudne policije također zanima jesu li za nedostatak stručnih kadrova odgovorni službenici koji svakodnevno rade pod pritiskom, s manjkom ljudi i sve većim opsegom posla i godinama traže bolju organizaciju rada i dostojanstvene uvjete rada ili su odgovorni oni koji vode sustav, donose odluke, upravljaju ljudskim potencijalima, određuju prioritete i kreiraju politike zapošljavanja.
"Odgovornost uvijek počinje na vrhu. To je temelj svakog ozbiljnog sustava upravljanja. Posebno zabrinjava činjenica da je upravo u resoru koji kibernetičku sigurnost navodi kao jedan od svojih prioriteta došlo do propusta zbog kojeg su osjetljivi dokumenti završili kod osoba kojima nisu bili namijenjeni. Ni za taj propust sigurno nisu odgovorni službenici koji su elektroničku poštu primili", poručili su.
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