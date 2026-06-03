Poruka sindikata Ministarstvu: Odgovornost uvijek počinje na vrhu

"Odgovornost uvijek počinje na vrhu. To je temelj svakog ozbiljnog sustava upravljanja. Posebno zabrinjava činjenica da je upravo u resoru koji kibernetičku sigurnost navodi kao jedan od svojih prioriteta došlo do propusta zbog kojeg su osjetljivi dokumenti završili kod osoba kojima nisu bili namijenjeni. Ni za taj propust sigurno nisu odgovorni službenici koji su elektroničku poštu primili", poručili su.