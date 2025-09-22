Uskoro novi digitalni sustav kontrole na granicama: Što čeka putnike iz regije?

Ivica Galovic/PIXSELL

Na vanjskim granicama Europske unije od listopada se uvodi novi digitalni sustav za državljane zemalja koje nisu njezine članice. Sustav će evidentirati osobne podatke svih koji ulaze u šengenski prostor, a potpuno će biti u funkciji početkom travnja iduće godine. Evo kako će to izgledati na granicama naše zemlje sa Srbijom, Crnom Gorom te Bosnom i Hercegovinom.

Podijeli

Oglas

Sunčani rujanski vikend na graničnom prijelazu Kamensko. Uobičajene gužve prema Dalmaciji i moru, pitamo susjede iz BiH-a znaju li za promjene koje ih uskoro čekaju na ulasku u šengenski prostor, prenosi HRT.

"Načula sam nešto u vezi toga, nisam ništa pročitala, ali pričaju ljudi", kaže Valentina iz Kiseljaka.

Kako će sve izgledati?

Sustav Entrio/Exit već je označen na graničnom prijelazu Kamensko. Građani BIH-a koji imaju hrvatske dokumente bit će izuzeti od njegove primjene od listopada. No, ostali susjedi neće.

"Prilikom dolaska na granični prijelaz trebat će izaći iz vozila, izuzet će se biometrija lica i otisci četiri prsta. Jasno je da će to produljiti vrijeme granične kontrole. Ekipirat ćemo se i organizacijski i kadrovski tako da bi taj period prošao bezbolno", istaknuo je Mladen Bužančić, načelnik Sektora za granice.

I tako dobijete svoj osobni dosje koji vrijedi tri godine za šengenski prostor. Kasnije se pri prelasku granica podaci uspoređuju s postojećim dosjeom i naravno provjeravaju. Budući je samo prošle godine u turističkoj srednjoj Dalmaciji boravilo oko milijun građana tzv. trećih zemalja, a tu spadaju Srbija, Crna Gora, Albanija, ali i Engleska i Škotska pitali smo i za zračne luke.

"Zračne luke imaju tu prednost da će biti samostojeći uređaji na kojima će se moći izuzimati podaci koje uređaj traži. Nakon što se izuzmu podaci, ostavite otisak lica, dođete do graničnog kontrolora on samo upari to što ste samo poslali podatke", kaže Bužančić.

U splitskoj zračnoj luci već su postavljeni tzv. kiosci jer odgađanja više nema, kažu u MUP-u, nakon gotovo 10 godina priprema EES stupa na snagu.

U početku će se biometrija uzimati smjenski i tako će biti do travnja i potpune primjene. Schengen će biti jači i zaštićeniji od opasnih epidemija, ilegalnih migracija i organiziranog kriminala. Putnicima na granicama će trebati samo malo više strpljenja.