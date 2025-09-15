Od 12. listopada u Europskoj uniji započet će postepeno uvođenje novog sustava ulaska/izlaska (EES), pa tako i na graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Stručnjaci upozoravaju da će uvođenje EES-a u početku izazvati gužve i duža čekanja.
Kako funkcionira novi sustav
Novi sustav provjeravat će ulaske državljana trećih zemalja na prostor Schengena, što će značiti da će i sve osobe koje u Hrvatsku ulaze s putovnicama BiH pri prvom ulasku morati dati otiske prstiju, a bit će pohranjena i njihova fotografija. Ti će podaci služiti za granične provjere pri svakom narednom ulasku, što znači da će takav postupak morati proći samo jednom.
Kako su pojasnili iz Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, registracija u sustav EES započet će istovremeno na svim graničnim prijelazima. U početnoj fazi prikupljat će se biometrijski podaci, što će u prosjeku trajati oko dva sata u svakoj smjeni, odnosno dva puta po dva sata svaki dan prvog mjeseca.
Što je EES i gdje se uvodi?
EES je novi digitalni sustav koji bilježi kada državljani zemalja izvan EU-a ulaze i izlaze iz šengenskog područja. Vrijedi za građane 59 država, među kojima su i Britanija, ali i zemlje zapadnog Balkana: Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija i Albanija. Pravila se odnose na sve putnike koji planiraju kraći boravak u EU, a vrijedit će za 27 država članica, osim Irske i Cipra, te za pridružene zemlje Schengena – Lihtenštajn, Norvešku, Island i Švicarsku.
Što EES registrira?
Primjenom EES-a evidentirat će se osobni podaci, podaci o putnim ispravama te datumi i vremena prelaska granice. Prilikom prvog ulaska u EU, državljani BiH i ostalih zemalja morat će dati otiske četiri prsta i fotografiju lica, uz podatke iz putne isprave. Ovi biometrijski podaci pohranit će se u sustav i koristiti pri svakom narednom prelasku granice. Već kod sljedećih prelazaka, kontrola će se vršiti usporedbom fotografije lica s dosjeom u sustavu, čime će se ubrzati procedure i povećati sigurnost.
Važno je naglasiti da hrvatski državljani koji žive u BiH ili trećim zemljama neće biti obuhvaćeni ovim sustavom. Oni će, prema objašnjenju MUP-a RH, i dalje prelaziti granicu uz putnu ispravu ili osobnu iskaznicu, bez obaveze davanja biometrijskih podataka. Postepeno uvođenje trajat će šest mjeseci, a nakon tog perioda EES će u potpunosti biti proveden na svim graničnim prijelazima Hrvatske i drugih članica EU-a.
