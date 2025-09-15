EES je novi digitalni sustav koji bilježi kada državljani zemalja izvan EU-a ulaze i izlaze iz šengenskog područja. Vrijedi za građane 59 država, među kojima su i Britanija, ali i zemlje zapadnog Balkana: Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija i Albanija. Pravila se odnose na sve putnike koji planiraju kraći boravak u EU, a vrijedit će za 27 država članica, osim Irske i Cipra, te za pridružene zemlje Schengena – Lihtenštajn, Norvešku, Island i Švicarsku.