Stiže velika novost za ulazak u Schengen

Od 12. listopada Europska unija postupno će uvoditi novi Sustav ulaska/izlaska (EES), uključujući i granične prijelaze između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Stručnjaci upozoravaju da će uvođenje EES-a u početku uzrokovati gužve i dulja čekanja.
Kako funkcionira novi sustav?
Novi sustav provjeravat će ulazak državljana trećih zemalja u schengenski prostor, što će značiti da će sve osobe koje ulaze u Hrvatsku s putovnicama BiH morati dati otiske prstiju pri prvom ulasku, a pohranit će se i njihova fotografija. Ti će se podaci koristiti za granične provjere pri svakom sljedećem ulasku, što znači da će se takav postupak morati obaviti samo jednom.
Kako je objašnjeno iz Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, registracija u EES sustavu započet će istovremeno na svim graničnim prijelazima. U početnoj fazi prikupljat će se biometrijski podaci, što će u prosjeku trajati oko dva sata u svakoj smjeni, odnosno dva puta po dva sata svaki dan prvog mjeseca.
Svaki mjesec trajanje registracije putem EES sustava postupno će se povećavati, a nakon 170 dana planirana je njegova puna implementacija, piše RTV SLON.
Što je EES i gdje se uvodi?
EES je novi digitalni sustav koji bilježi kada građani zemalja izvan EU ulaze i izlaze iz schengenskog prostora. Vrijedi za građane 59 zemalja, uključujući Veliku Britaniju, ali i zemalja Zapadnog Balkana: Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Albanije. Pravila se primjenjuju na sve putnike koji planiraju kratkotrajni boravak u EU, a vrijedit će za 27 država članica, osim Irske i Cipra, te za zemlje pridružene Schengenu – Lihtenštajn, Norvešku, Island i Švicarsku.
Što EES registrira?
EES će bilježiti osobne podatke, podatke o putnim ispravama te datume i vremena prelaska granice. Prilikom prvog ulaska u EU, građani BiH i drugih zemalja morat će dati četiri otiska prstiju i fotografiju lica, uz podatke iz svoje putne isprave. Ovi biometrijski podaci bit će pohranjeni u sustavu i korišteni na svakom sljedećem graničnom prijelazu. Na sljedećim graničnim prijelazima kontrola će se provoditi usporedbom fotografije lica s datotekom u sustavu, što će ubrzati postupke i povećati sigurnost.
Važno je naglasiti da hrvatski državljani koji žive u BiH ili trećim zemljama neće biti uključeni u ovaj sustav. Prema objašnjenju Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, oni će i dalje prelaziti granicu s putnom ispravom ili osobnom iskaznicom, bez obveze davanja biometrijskih podataka. Postupno uvođenje trajat će šest mjeseci, a nakon tog razdoblja EES će biti u potpunosti implementiran na svim graničnim prijelazima u Hrvatskoj i ostalim državama članicama EU.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
