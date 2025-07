Ustavni sud odbacio zahtjev za ocjenom ustavnosti: “Izvješće o neizboru sudaca nije pravni akt”

U rješenju donesenom 8. srpnja 2025. (U-II-804/2025), Sud je naveo kako osporeno Izvješće ne predstavlja “drugi propis” u smislu članka 125. Ustava, budući da nema normativni, obvezujući ni eksterni karakter. Također je ocijenjeno da akt nije proizvodio pravne učinke, jer nije ni bio službeno upućen Hrvatskom saboru.





Sud je zaključio i da se o zahtjevu može odlučivati unatoč tome što su u donošenju osporenog Izvješća sudjelovali neki od sudaca koji su potom odlučivali o njegovoj ustavnosti. Istaknuto je da se ne odlučuje o meritumu, već o formalnoj (ne)dopuštenosti zahtjeva, zbog čega — po mišljenju većine — nije povrijeđeno načelo nepristranosti.





Presuda je izazvala podijeljena mišljenja unutar samog Ustavnog suda. Troje sudaca dalo je izdvojena mišljenja, upozorivši da Sud ne bi smio odlučivati o zakonitosti vlastitog akta i da su prekršena temeljna pravna načela, uključujući pravo na nepristrano suđenje. Upozorili su i da se Sud ovom odlukom našao u opasnosti da sam sebi de facto produži mandat, mimo Ustava.





U izdvojenom podupirućem mišljenju dio sudaca branio je legitimnost postupanja Suda izvan redovnog ustavnog okvira, pozivajući se na izvanredne okolnosti i rizik ustavne krize, jer Sabor nije izvršio svoju obvezu izbora sudaca, čime je, kako navode, dovedeno u pitanje funkcioniranje ključne institucije.





Podsjetimo, sporni dio Izvješća iz prosinca 2024. sadržavao je poruku da će Sud “nastaviti djelovati u istom sastavu” do izbora novih sudaca, ali i da Izvješće neće biti ni poslano Saboru ako on ispuni svoju ustavnu obvezu izbora do 7. prosinca.