"Frankenstein" hara Europom: Nova varijanta Covida ima specifične simptome

U Njemačkoj je trenutačno dominantna nova varijanta virusa COVID-19 pod oznakom XFG, koju mediji nazivaju "Frankensteinovom varijantom". Iako se povezuje s neugodnim simptomom poznatim kao "bol u grlu poput britve", zdravstveni stručnjaci zasad ne smatraju da treba izazivati zabrinutost.
Prema podacima njemačkog Instituta Robert Koch (RKI) i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), XFG je klasificirana kao varijanta pod nadzorom (VUM). To znači da se pomno prati njezino širenje i moguće promjene, ali trenutačno ne predstavlja ozbiljnu prijetnju javnom zdravlju.
Varijanta XFG, poznata i kao "Stratus", sve je prisutnija u Njemačkoj i drugim europskim zemljama od sredine 2025. godine. Riječ je o rekombinaciji - mješavini dviju ranijih podlinija virusa, LF.7 i LP.8.1.2. Zbog tog spajanja različitih genetskih linija, mediji su joj nadjenuli nadimak "Frankensteinova", po liku iz slavnog romana koji je sastavljen od dijelova različitih tijela.
Pad zaraza u većini zemalja
Stručnjaci ističu kako je mutiranje i kombiniranje različitih podvarijanti prirodan proces u evoluciji virusa. Takve promjene ne znače nužno i veću opasnost, nego su često posljedica prirodne prilagodbe virusa na populaciju i okoliš, prenosi Euronews.
Iako se u javnosti spominje tzv. "osjećaj britve u grlu", koji bi se mogao povezivati s ovom varijantom, nema znanstvenih dokaza da se taj simptom češće pojavljuje kod XFG-a nego kod drugih respiratornih infekcija. Simptomi poput jake upale grla, promuklosti i kašlja mogu se javiti i kod gripe ili drugih virusnih bolesti dišnog sustava.
Prema podacima Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), broj slučajeva zaraze COVID-19 u Europi je i dalje povišen, no posljednjih tjedana bilježi se pad zaraza u većini zemalja.
Unatoč pojavi nove dominantne varijante, WHO i RKI procjenjuju da rizik za stanovništvo ostaje nizak, a situacija je pod kontrolom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
