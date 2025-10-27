Oglas

UBRZANO SE ŠIRI

"Frankenstein" hara Europom: Nova varijanta Covida ima specifične simptome

N1 Info
27. lis. 2025. 21:47
covid, korona, koronavirus, test
Pexels/ilustracija

U Njemačkoj je trenutačno dominantna nova varijanta virusa COVID-19 pod oznakom XFG, koju mediji nazivaju "Frankensteinovom varijantom". Iako se povezuje s neugodnim simptomom poznatim kao "bol u grlu poput britve", zdravstveni stručnjaci zasad ne smatraju da treba izazivati zabrinutost.

Prema podacima njemačkog Instituta Robert Koch (RKI) i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), XFG je klasificirana kao varijanta pod nadzorom (VUM). To znači da se pomno prati njezino širenje i moguće promjene, ali trenutačno ne predstavlja ozbiljnu prijetnju javnom zdravlju.

Varijanta XFG, poznata i kao "Stratus", sve je prisutnija u Njemačkoj i drugim europskim zemljama od sredine 2025. godine. Riječ je o rekombinaciji - mješavini dviju ranijih podlinija virusa, LF.7 i LP.8.1.2. Zbog tog spajanja različitih genetskih linija, mediji su joj nadjenuli nadimak "Frankensteinova", po liku iz slavnog romana koji je sastavljen od dijelova različitih tijela.

Pad zaraza u većini zemalja

Stručnjaci ističu kako je mutiranje i kombiniranje različitih podvarijanti prirodan proces u evoluciji virusa. Takve promjene ne znače nužno i veću opasnost, nego su često posljedica prirodne prilagodbe virusa na populaciju i okoliš, prenosi Euronews.

Iako se u javnosti spominje tzv. "osjećaj britve u grlu", koji bi se mogao povezivati s ovom varijantom, nema znanstvenih dokaza da se taj simptom češće pojavljuje kod XFG-a nego kod drugih respiratornih infekcija. Simptomi poput jake upale grla, promuklosti i kašlja mogu se javiti i kod gripe ili drugih virusnih bolesti dišnog sustava.

Prema podacima Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), broj slučajeva zaraze COVID-19 u Europi je i dalje povišen, no posljednjih tjedana bilježi se pad zaraza u većini zemalja.

Unatoč pojavi nove dominantne varijante, WHO i RKI procjenjuju da rizik za stanovništvo ostaje nizak, a situacija je pod kontrolom.

