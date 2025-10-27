"Frankenstein" hara Europom: Nova varijanta Covida ima specifične simptome

Varijanta XFG, poznata i kao "Stratus", sve je prisutnija u Njemačkoj i drugim europskim zemljama od sredine 2025. godine. Riječ je o rekombinaciji - mješavini dviju ranijih podlinija virusa, LF.7 i LP.8.1.2. Zbog tog spajanja različitih genetskih linija, mediji su joj nadjenuli nadimak "Frankensteinova", po liku iz slavnog romana koji je sastavljen od dijelova različitih tijela.