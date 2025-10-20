Iz Ministarstva ističu da je postupak u cijelosti transparentan. Za svaki zahvat koji podliježe obvezi procjene utjecaja na okoliš na mrežnim stranicama objavljuju se sažeti podaci o zahvatu, svi relevantni dokumenti te informacija o fazama postupka. Obvezna javna rasprava traje najmanje 30 dana, a svi komentari javnosti moraju biti razmotreni i obrazloženi u konačnoj odluci, bez obzira na to jesu li prihvaćeni.