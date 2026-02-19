Dabro: Spreman sam napustiti Sabor, ali imam jedan uvjet

Klub zastupnika Domovinskog pokreta drži press konferenciju u Saboru na kojoj o "unutarnjo-političkim aktualnostima" govori Josip Dabro.
Aktualnosti se tiču samoga Dabre.
Nakon što su se u nedjelju pojavile snimke DP-ovog Josipa Dabre u kojima opjevava ustaškog zločinca Antu Pavelića, a koje su izazvale snažne političke reakcije, član vladajuće koalicije, HSLS-ov Dario Hrebak, u srijedu u programu N1 obrušio se na, kako ga je nazvao - "glupog desničara" Dabru te je dao premijeru Andreju Plenkoviću rok od 30 dana za "resetiranje ili preslagivanje" parlamentarne većine.
Osvrnuo se na Hrebakov ultimatum: "Čuli smo prije par godina da stranka ne može biti talac jednog čovjeka, ne želim da njihova stranka bude moj talac. Odlučio sam sam objaviti da sam spreman napustiti Sabor. Imam uvjet, prijedlog, iz HSLS-a su tvrdili da imam antihrvatsku i antidomoljubnu agendu, evo od glupog desničara pametnim liberalima pravi hrvatski i demokratski prijedlog - u sljedećih 30 dana donesimo zakon koji izričito zabranjuje komunističke simbole i slogane te javnu afirmaciju istaknutih komunistista, koji su likvidirali i zatvarali Hrvate i ja idem iz Sabora."
"Zabranimo zakonom crvenu zvijezdu petokraku pod kojom su u zatvoru patili osnivači HSLS, pod kojom je razaran Vukovar, ginuli hrvatsk ljudi i branitelji i mene više nema u vladajućoj koaliciji. Zabranimo "smrt fašizmu, sloboda narodu, srp i čekić, bal vampira u Kumrovcu i za Josipa Dabru čut ćete samo ako budete preslušavali moj album s domoljubnim pjesmama", dodao je.
