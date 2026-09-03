Varaždinski gradonačelnik obustavio rebalans. HDZ: Potvrđeno je ono na što smo upozoravali

„Kada su stručne službe internom provjerom uočile tehničke omaške, odmah sam reagirao kako bi se to ispravilo jer u upravljanju gradskim novcem sve mora biti pravno i tehnički sto posto ispravno. Proračun je u potpunosti uravnotežen i svi ukupni iznosi su točni, kao i osigurana financijska sredstva za projekte i programe”, objasnio je Bosilj.