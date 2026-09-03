NEPRAVILNOSTI
Varaždinski gradonačelnik obustavio rebalans. HDZ: Potvrđeno je ono na što smo upozoravali
Zbog utvrđenih tehničkih nepravilnosti, gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj u četvrtak je obustavio primjenu rebalansa gradskog proračuna za 2026. izglasanog 1. rujna, a varaždinski HDZ poručio je da je time potvrđeno upravo ono na što su upozoravali.
Bosilj je odluku o obustavi donio nakon interne provjere stručnih službi, ističe se u priopćenju, pri čemu je utvrđeno da kod pojedinih proračunskih stavki izvori financiranja nisu bili iskazani na propisanoj razini i pod odgovarajućim oznakama, dok su rashodi koji pripadaju istom projektu bili prikazani kao zasebne aktivnosti.
Gradonačelnik tvrdi da se ne radi o promjeni ukupnih iznosa niti namjene planiranih sredstava te da će nedostaci biti uklonjeni. Gradsko vijeće pozvao je da u roku od osam dana ponovno donese odluku o izmjenama i dopunama proračuna i povezanih programa.
„Kada su stručne službe internom provjerom uočile tehničke omaške, odmah sam reagirao kako bi se to ispravilo jer u upravljanju gradskim novcem sve mora biti pravno i tehnički sto posto ispravno. Proračun je u potpunosti uravnotežen i svi ukupni iznosi su točni, kao i osigurana financijska sredstva za projekte i programe”, objasnio je Bosilj.
HDZ: Gradonačelnik je potvrdio nepravilnosti na koje su naši vijećnici upozoravali...
Varaždinski HDZ pozdravio je odluku, istaknuvši da je njome gradonačelnik potvrdio nepravilnosti na koje su njihovi vijećnici upozoravali tijekom sjednice i zbog kojih nisu podržali rebalans. Tvrde da su predložili Bosilju da ga povuče prije glasanja, što on tada nije učinio.
„Konkretno, radi se o tome da pojedini izvori financiranja nisu prikazani na odgovarajućoj razini i pod oznakama propisanim Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama i Pravilnikom o planiranju u sustavu proračuna, dok pojedine stavke nisu bile pravilno strukturirane”, ističe se u priopćenju varaždinske Gradske organizacije HDZ-a.
Iz HDZ-a također pitaju gdje su Odluka o izvršavanju proračuna, Odluka o zaduženju i Odluka o izmjeni odluke o zaduženju, koje su, kako navode, donesene većinom glasova na istoj sjednici, ali nisu objavljene u Službenom vjesniku Grada Varaždina.
„Ovo pokazuje da, unatoč orkestriranom napadu na vijećnike HDZ-a i SUS-a kako se 'trebaju educirati vezano uz iščitavanje proračuna', zapravo cijela gradska uprava kao i svi vijećnici koji su podržali ovaj akt, jesu oni koji trebaju edukaciju, a koju smo im spremni i održati”, naglašeno je.
HDZ ocjenjuje da su i ti akti sporni te tvrdi da bi Ministarstvo financija, koje nadzire zakonitost gradskih akata, takav rebalans stavilo izvan snage. Bosilj, pak, poručuje da 'ovdje nije riječ o nekakvim financijskim dubiozama, već o tehničkoj omašci do kakve dolazi u opsežnoj administraciji'.
Gradonačelnik ističe da redovito poslovanje Grada nije dovedeno u pitanje te da do donošenja usklađenog rebalansa Grad posluje na temelju važećeg proračuna.
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