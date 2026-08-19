CIJENA PRAVA SITNICA
HDZ: I Varaždin ima svoj "zlatni WC", za 44 kvadrata plaćeno je gotovo 378 tisuća eura
Varaždinski HDZ prozvao je gradsku vlast zbog troškova izgradnje javnog WC-a na parkiralištu kod Gradskog groblja, tvrdeći da je u objekt od 44 četvorna metra ukupno uloženo gotovo 378 tisuća eura
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Novi javni WC otvoren je uoči Špancirfesta, a iz HDZ-a Grada Varaždina poručuju kako pozdravljaju činjenicu da je grad napokon dobio takav objekt, ali problematiziraju njegovu cijenu.
Prema podacima koje je HDZ iznio u svojoj objavi, ukupna ulaganja u javni WC iznose 377.777 eura, odnosno oko 2,85 milijuna nekadašnjih kuna. No,
Iz stranke tvrde da je riječ o jednom od najskupljih javnih WC-a u Hrvatskoj.
HDZ: Kvadrat plaćen oko 8600 eura
HDZ navodi da je investicija započela još 2017./2018. godine, kada je njezina vrijednost iznosila 878 tisuća kuna, odnosno oko 116.500 eura.
Prema njihovoj računici, u 2024. i 2025. godini te rebalansom proračuna za 2026. za projekt je izdvojeno još oko 261 tisuću eura. Time bi ukupni trošak dosegnuo gotovo 378 tisuća eura.
Budući da objekt ima 44 četvorna metra, iz varaždinskog HDZ-a izračunali su da je četvorni metar javnog WC-a stajao oko 8600 eura.
"Za iznos od 377 tisuća eura mogla su se kupiti čak četiri stana od 50 četvornih metara", poručili su, uspoređujući investiciju s prosječnim cijenama nekretnina u Varaždinskoj županiji.
Prozvali gradske čelnike
Iz HDZ-a su se osvrnuli i na izostanak gradskih čelnika s otvaranja objekta, među kojima su gradonačelnik Neven Bosilj, njegov zamjenik Miroslav Marković i predsjednik Gradskog vijeća Lovro Lukavečki, svi iz SDP-a.
U svojoj objavi sugeriraju da je razlog njihova nedolaska upravo visoka cijena projekta.
HDZ je novi objekt nazvao varaždinskim "zlatnim WC-om", a zasad u dostavljenom tekstu nema odgovora Grada Varaždina na njihove tvrdnje niti pojašnjenja što sve ulazi u navedeni ukupni iznos investicije.
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