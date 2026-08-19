Može li EU zabraniti pušenje? Komisija mijenja pravila za sljedeću generaciju

Istodobno pojedine zemlje uvode nacionalne zabrane na vlastitom teritoriju. Belgija je postala prva država EU-a koja je zabranila prodaju jednokratnih elektroničkih cigareta. Francuska je potom donijela vlastitu zabranu jednokratnih e-cigareta, uz stroge propise kojima se zabranjuje pušenje u javnim parkovima, na plažama i u blizini škola. Nizozemska je uvela jednu od najstrožih zabrana aroma u Europi, potpuno zabranivši sve tekućine za e-cigarete osim onih s osnovnim okusom duhana, a istodobno priprema zakone kojima bi se dobna granica za legalnu kupnju nikotinskih proizvoda povećala s 18 na 21 godinu.