Dječaka u Istri izgrizao poskok: "Roditelji prvo mislili da je pao"

"Oko jedan ujutro dijete je zaprimljeno u našu bolnicu. Pregledom djeteta i noge, zapravo stopala desne noge, naši dežurni liječnici odmah su vidjeli nekoliko sumnjivih ugriza. Posumnjali su na zmiju otrovnicu, odnosno na poskoka. Tada su se roditelji sjetili da je dijete nekoliko sati ranije, točnije sedam, osam sati ranije na plaži zavrištalo u jednom trenutku, ali se kasnije dječak nastavio igrati i roditelji su smatrali da je sve u redu. Čak je nakon mora otišao spavati", za 24sata je ispričao ravnatelj pulske bolnice Andrej Angelini.