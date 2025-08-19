Dječaka u Istri izgrizao poskok: "Roditelji prvo mislili da je pao"

U Istri je stranog državljanina, sedmogodišnjeg dječaka ugrizao poskok. Odmah je prevezen u bolnicu.
Sedmogodišnjeg dječaka na plaži je u Istri ugrizao poskok. Pulski liječnici spašavali su mu život, a zbog otrova mu je otekla noga zbog čega je morao primiti protuotrov.
Na posljetku je dječak, koji je strani državljanin, helikopterom prebačen u KBC Rijeka. Sve se to odvijalo na blagdan Velike Gospe kada su šokirani roditelji dovezli dijete u bolovima. Oni su vjerovali da se dijete udarilo, no istina je bila puno gora.
"Oko jedan ujutro dijete je zaprimljeno u našu bolnicu. Pregledom djeteta i noge, zapravo stopala desne noge, naši dežurni liječnici odmah su vidjeli nekoliko sumnjivih ugriza. Posumnjali su na zmiju otrovnicu, odnosno na poskoka. Tada su se roditelji sjetili da je dijete nekoliko sati ranije, točnije sedam, osam sati ranije na plaži zavrištalo u jednom trenutku, ali se kasnije dječak nastavio igrati i roditelji su smatrali da je sve u redu. Čak je nakon mora otišao spavati", za 24sata je ispričao ravnatelj pulske bolnice Andrej Angelini.
Nije poznato je li dijete ugrizla jedna zmija ili više. Ravnatelj pulske bolnice još je dodao da otrov poskoka postupno prolazi kroz tijelo.
"Nakon što je djetetu u noći otekla noga uplašeni roditelji potražili su pomoć kod nas. Mališan je imao dvije, tri ugrizne rane. Odmah smo ga stavili na mehaničku ventilaciju i dali serum te je nakon stabilizacije helikopterom prebačeno u Rijeku. Čuo sam se u utorak ujutro s liječnikom iz Rijeke i danas je stanje puno bolje", rekao je.
