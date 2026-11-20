Za odlazak na Sljeme građani u ponedjeljak mogu koristiti autobusnu liniju 140 (Mihaljevac - Sljeme), a iz ZET-a napominju kako je riječ o uobičajenim periodičnim aktivnostima kojima se osiguravaju svi tehnički i sigurnosni preduvjeti za daljnji siguran i nesmetan rad žičare.