"Vlada je priznala da imamo stambenu krizu, a u proračunu za 2027., za cijelu stavku priuštivog stanovanja, sufinanciranja najma, povrata poreza na prvu nekretninu, dizala i stambeno zbrinjavanje mladih predvidjela je tek 231,7 milijuna eura od 41,5 milijardi rashoda. To je nešto više od pola posto proračuna za problem koji premijer naziva jednim od ključnih prioriteta", navela je Krpan iznoseći za saborskom govornicom stajalište na slobodnu temu.