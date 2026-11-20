Osvrnuli su se i na odgodu sjednice Upravnog vijeća. Iz KBC-a su odgovorili da je Upravno vijeće samostalno tijelo upravljanja koje neovisno o Ravnateljstvu donosi odluke o organizaciji i održavanju svojih sjednica. Za dodatna objašnjenja o terminu sjednice i najavljenim konzultacijama uputili su na predsjednika Upravnog vijeća, prof. dr. sc. Željka Krznarića.