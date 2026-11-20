KRIZA U VINOGRADSKOJ BOLNICI
KBC za N1 potvrdio odlazak 18 radiologa: Otkrili i zašto Zadravec ne može javno istupati
Ukupno 18 radiologa u KBC-u Sestre milosrdnice zatražilo je prestanak radnog odnosa, a njihovi odlasci mogli bi se realizirati do kraja godine. Potvrdili su to za N1 iz bolnice odgovarajući na upit o aktualnoj situaciji u Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju.
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Od ukupno 18 zahtjeva, njih 11 podnijeli su liječnici koji rade na lokaciji Vinogradska, dok se preostalih sedam odnosi na radiologe iz Klinike za tumore.
Pritom je sedam liječnika zatražilo sporazumni prestanak radnog odnosa, a preostalih 11 podnijelo je redovite otkaze ugovora o radu.
Iz KBC-a napominju da otkazni rokovi ne istječu istodobno jer zahtjevi nisu podneseni istoga dana. Prvi istječe 25. studenoga, a posljednji 31. prosinca 2026. godine.
Nitko od liječnika još nije napustio bolnicu
Unatoč najavljenim odlascima, kažu, svih 18 liječnika i dalje radi u KBC-u Sestre milosrdnice te redovito obavlja svoje profesionalne dužnosti i pruža zdravstvenu skrb pacijentima.
"Nitko od navedenih liječnika do danas nije napustio ustanovu", poručili su iz bolnice.
Osvrnuli su se i na odgodu sjednice Upravnog vijeća. Iz KBC-a su odgovorili da je Upravno vijeće samostalno tijelo upravljanja koje neovisno o Ravnateljstvu donosi odluke o organizaciji i održavanju svojih sjednica. Za dodatna objašnjenja o terminu sjednice i najavljenim konzultacijama uputili su na predsjednika Upravnog vijeća, prof. dr. sc. Željka Krznarića.
Zadravec bez suglasnosti za javne istupe
Iz bolnice su pojasnili i zašto Dijana Zadravec trenutačno nema suglasnost za javne istupe o situaciji na radiologiji.
U tijeku je, naime, postupak izbora predstojnika Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju. Kako bi se, navode, očuvao integritet natječajnog postupka, do njegova konačnog završetka ne izdaju suglasnosti za javne istupe koji se odnose na tu temu.
Pritom ističu da se isto pravilo primjenjuje na sve zaposlenike, neovisno o njihovoj ulozi u postupku. Iz bolnice su potvrdili i da suglasnost nisu dobili ni liječnici koji su o toj temi govorili u drugim medijima.
Nakon završetka natječajnog postupka eventualni novi zahtjevi za javne istupe razmatrat će se u skladu s važećim pravilima KBC-a, zaključili su.
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