Iako liječnici naglašavaju da je prerano govoriti o konačnom lijeku jer su potrebna dulja istraživanja, istaknuli su kako ova terapija pacijentima daje dragocjeno vrijeme. Daraksonrasib djeluje kao takozvani KRAS inhibitor – veže se za specifične genske mutacije koje pokreću rast raka gušterače i "isključuje" ih.