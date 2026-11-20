revolucionarna tableta
Povijesna nada za oboljele od jednog od najsmrtonosnijih karcinoma: "Ovo nikad nisam vidio"
Znanstvenici i liječnici slave najveći proboj u liječenju raka gušterače u posljednjih nekoliko desetljeća. Riječ je o tableti daraksonrasib (daraxonrasib) koja može smanjiti, pa čak i potpuno eliminirati tumore kod pacijenata s uznapredovalom bolešću.
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U kliničkom ispitivanju u kojem je sudjelovao 61 pacijent s metastatskim rakom gušterače, tumor se prestao širiti kod njih čak 90 posto.
Kod više od 60 posto ispitanika tumori su se smanjili ili nestali, a kod otprilike osam posto (jednog od dvanaest pacijenata) rak je postao potpuno nevidljiv na CT snimkama.
Dvostruko dulje preživljenje
Rak gušterače ima najnižu stopu preživljavanja među svim čestim oblicima karcinoma – polovica oboljelih umire unutar tri mjeseca od dijagnoze, a tek tri posto preživi pet godina ako se bolest proširila, piše Guardian.
Međutim, godinu dana nakon početka terapije novom tabletom, na životu je bilo 76,6 posto pacijenata, što je ogroman skok u odnosu na standardnu kemoterapiju kod koje prvu godinu preživi 40 do 45 posto oboljelih.
Rezultate je na simpoziju u Barceloni predstavio dr. Wungki Park iz njujorškog Centra za rak Memorial Sloan Kettering, ne skrivajući oduševljenje.
"Ovo je najbliže potpunom izlječenju. Nikad nisam vidio da kod toliko pacijenata kojima se rak proširio tumori jednostavno nestanu. Zamislite da nakon prosječno 18 mjeseci vaša bolest nestane s CT snimke – to je nevjerojatno", izjavio je dr. Park.
Nada i za druge vrste tumora
Iako liječnici naglašavaju da je prerano govoriti o konačnom lijeku jer su potrebna dulja istraživanja, istaknuli su kako ova terapija pacijentima daje dragocjeno vrijeme. Daraksonrasib djeluje kao takozvani KRAS inhibitor – veže se za specifične genske mutacije koje pokreću rast raka gušterače i "isključuje" ih.
Budući da slične mutacije pokreću i desetke drugih vrsta karcinoma, znanstvenici se nadaju da bi ova tableta u budućnosti mogla pomoći puno širem krugu onkoloških bolesnika.
Izvršna direktorica organizacije Cancer Research UK, Michelle Mitchell, poručila je da su potrebna dodatna ispitivanja prije šire primjene, ali je istaknula da ovaj iskorak pruža stvarnu nadu oboljelima od jednog od najtežih oblika raka.
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