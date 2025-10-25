Večeras počinje zimsko računanje vremena, evo što se još mijenja

Pomicanjem kazaljki sata za jedan sat unatrag, sa 3 na 2 sata, u noći sa subote na nedjelju završava ljetno i počinje zimsko računanje vremena.
Oglas
Prema Vladinoj Uredbi, koja se temelji na Zakonu o računanju vremena, ljetno računanje vremena počelo je 30. ožujka i traje do 26. listopada.
Prelaskom na zimsko računanje vremena utrošena električna energija prema višoj tarifi obračunavat će se u razdoblju od 7 do 21 sat, a prema nižoj tarifi u razdoblju od 21 do 7 sati.
Različiti propisi o ljetnom računanju vremena standardizirani su u Europskoj uniji 1996. godine, a u međuvremenu su se pojavili brojni kritičari tražeći da se pomicanje kazaljki ukine.
Pritom se pozivaju na više istraživanja koja su pokazala da pomicanje sata u proljeće i u jesen negativno utječe na gospodarstvo i zdravlje ljudi.
Europska unija je 2018. predložila okončanje pomicanja sata no do danas dogovor nije postignut.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas